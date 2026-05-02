男深夜載2歲女童酒駕 7旬翁開貨車遭氣血胸昏迷

25歲何姓男子昨日深夜酒後駕駛轎車行經新北市新店區安康路3段，猛烈撞擊路邊正欲起步的1輛小貨車。（記者鄭景議翻攝）

25歲何姓男子昨日深夜載著2歲楊姓女童，酒後駕駛轎車行經新北市新店區安康路3段，猛烈撞擊路邊正欲起步的1輛小貨車，強大撞擊力導致73歲練姓貨車駕駛肋骨骨折且出現氣血胸，當場昏迷，送醫搶救。肇事的何男也因傷重陷入昏迷，警方事後抽血檢測，換算呼氣酒測值高達0.5毫克，全案將依公共危險罪嫌偵辦，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

新店分局調查，練姓老翁昨日晚間23時56分許開著小貨車載著71歲李姓妻子，正從安康路3段2號路旁向左起步準備駛入車道。此時，由何男駕駛的轎車載著2歲楊姓女童，由後方往三峽方向直行而來，疑似因為酒後反應遲鈍且車速過快，避讓不及直接攔腰撞上貨車。

請繼續往下閱讀...

救護人員獲報抵達現場時，貨車駕駛練翁受困車內，傷勢極為嚴重，診斷出肋骨骨折並伴隨血胸、氣胸，呈現昏迷狀態，目前仍在醫院等候開刀手術。貨車乘客李女則全身多處挫傷，雖然意識清楚，但因驚嚇過度出現心臟不適等症狀。

肇事的轎車部分，駕駛何男頭部與胸部均受到劇烈撞擊，送醫後意識不清，仍在救治中；車內2歲楊姓幼童則幸運僅受四肢輕微挫傷，經初步處置後並無生命危險。警方隨後依規定對兩名駕駛進行酒精檢測，發現何男體內酒精濃度明顯超標，嚴重違反道路交通安全規則。

警方表示，現場已完成測繪並調閱周邊監視器畫面，以還原兩車碰撞的精確瞬間。由於何男酒測值達0.5毫克，警方將待其清醒後依刑法公共危險罪嫌及道路交通管理處罰條例相關規定辦理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

25歲何姓男子昨日深夜酒後駕駛轎車行經新北市新店區安康路3段，猛烈撞擊路邊正欲起步的1輛小貨車。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法