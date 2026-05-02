為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    勞動節連假國5驚魂！婦人稱視力差誤闖內線車道 警急救援開罰

    2026/05/02 10:19 記者王峻祺／宜蘭報導
    有婦人稱視力差誤闖國5內線車道，警方緊急救援並依規開罰。（警方提供）

    有婦人稱視力差誤闖國5內線車道，警方緊急救援並依規開罰。（警方提供）

    五一勞動節連假第2天，國道5號車潮湧現，今日清晨5點15分北向頭城路段28.4公里處，竟有婦人走在內側車道，當時車流漸多，許多駕駛見狀急閃避，差點釀成追撞事故。警方獲報趕抵，婦人稱是視力差才會誤闖，緊急被護送下國道，後續將依規開罰。

    國道第9公路警察大隊今晨獲報有行人闖進國5，立刻派遣巡邏車趕赴救援。警方到場發現，59歲潘姓婦人神情驚恐，經查潘婦稱因視力衰弱辨識不清，才會誤闖匝道，並一路走到最危險的內側車道。

    警方安撫潘婦情緒後，隨後將人帶回頭城分隊安置，並順利聯繫到家屬將人平安接回，結束這場連假驚魂記。然而潘婦違規仍會受罰，警方將依「道路交通管理處罰條例」第33條規定，行人誤闖國道將依法開罰，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

    國道警方呼籲，勞動節連假國5車流量大，駕駛行車務必注意車前狀況。此外，民眾應多加留意家中視力退化長輩動向，並看清匝道入口標誌，切勿讓行人誤闖高速公路，以免在車陣中釀成嚴重傷亡事故，危及大眾用路安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播