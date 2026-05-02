勞動節連假國5驚魂！婦人稱視力差誤闖內線車道 警急救援開罰

有婦人稱視力差誤闖國5內線車道，警方緊急救援並依規開罰。（警方提供）

五一勞動節連假第2天，國道5號車潮湧現，今日清晨5點15分北向頭城路段28.4公里處，竟有婦人走在內側車道，當時車流漸多，許多駕駛見狀急閃避，差點釀成追撞事故。警方獲報趕抵，婦人稱是視力差才會誤闖，緊急被護送下國道，後續將依規開罰。

國道第9公路警察大隊今晨獲報有行人闖進國5，立刻派遣巡邏車趕赴救援。警方到場發現，59歲潘姓婦人神情驚恐，經查潘婦稱因視力衰弱辨識不清，才會誤闖匝道，並一路走到最危險的內側車道。

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警方安撫潘婦情緒後，隨後將人帶回頭城分隊安置，並順利聯繫到家屬將人平安接回，結束這場連假驚魂記。然而潘婦違規仍會受罰，警方將依「道路交通管理處罰條例」第33條規定，行人誤闖國道將依法開罰，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

國道警方呼籲，勞動節連假國5車流量大，駕駛行車務必注意車前狀況。此外，民眾應多加留意家中視力退化長輩動向，並看清匝道入口標誌，切勿讓行人誤闖高速公路，以免在車陣中釀成嚴重傷亡事故，危及大眾用路安全。

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