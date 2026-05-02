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    首頁 > 社會

    出家人也被騙！急解美元壽險 警阻詐保百萬積蓄

    2026/05/02 10:22 記者陳文嬋／高雄報導
    謝姓出家人被騙，急解美金壽險，警阻詐保百萬積蓄。（民眾提供）

    謝姓出家人被騙，急解美金壽險，警阻詐保百萬積蓄。（民眾提供）

    高雄市謝姓8旬出家人疑遭感情詐騙，急解美元保單，欲提領百萬元，理由卻反覆不清，警方查出謝男過往已被攔阻多次，也曾有女徒弟陪同到場，經聯繫家人稱謝男應遇到感情詐騙，員警勸說謝男阻詐，守住百萬積蓄。

    高雄警方今表示，鳳山警分局文山派出所近日接獲鳳山區文衡路某銀行通報，指稱一名謝姓出家人（82歲）欲解除壽險3萬1588美元，並提領百萬元鉅額現金，行員察覺情況有異，向警方通報。

    員警據報趕赴現場處理，謝男起初稱欲將款項作為生活費使用，隨後又改稱為協助妹妹用錢，甚至將交付朋友辦理簽證、前往越南居住2年，說詞前後反覆、內容不一致。

    文山所警員鄭宇呈、林庭竹、余金霖耐心勸說謝男，依據實務經驗研判為愛情詐騙手法，並查出謝男過去已被攔阻多次，且曾有女徒弟陪同到場，經聯繫家人也稱謝男應遇到感情詐騙，研判為有對象的感情詐騙。

    經警方進一步說明詐騙集團常以感情關係為由，誘騙被害人匯款或交付款項案例後，謝男打消解除壽險念頭，保住原欲提領壽險3萬1588美元，價值一百萬元，成功攔阻詐騙，避免財產重大損失。

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