越籍男子無照還酒後駕車逆向撞死人 法官判刑5年

32歲越南籍男子NGUYEN VIET酒後開車，行經八德區和平路，失控衝到對向車道，波及兩輛機車。（警方提供）

32歲越南籍男子NGUYEN VIET，沒有駕駛執照，卻於去年5月酒後開車，行經桃園市八德區和平路，失控衝到對向車道，波及2輛機車，導致1死2傷，警方在附近草叢發現轎車，NGUYEN VIET坐在駕駛座上渾身酒味；桃園地方法院審理終結，認為NGUYEN VIET犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑5年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

庭訊時，法官認為被告飲酒後，於吐氣所含酒精濃度已達每公升0.49毫克，且無照駕駛造成1死2傷，過失情節重大，衡酌被告犯後雖坦承犯行，且曾為被害人抄寫經文，然迄未達成和解或賠償損害，復斟酌被告本案過失之情節、態樣、行為所生之危害、告訴人所受傷勢程度、量刑意見等一切情狀，量處有期徒刑5年。

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警檢調查，NGUYEN VIET於去年5月1日上午9點在八德區長興路喝酒，喝了一陣子後才離開現場，中午12點20分左右酒後開著黑色轎車，車上還載了2名友人，行經八德區和平路靠近大湳交流道附近，黑色轎車失控衝到對向車道，撞到騎機車45歲陳姓男子、後座戴著妻子44歲陳姓女子，2人摔倒在地，機車往前跑，撞上經過的江姓女騎士，NGUYEN VIET酒測值高達每公升0.49毫克。

救護人員到場時，騎士陳男已無呼吸心跳，妻子則是頭部外傷、後頸、前胸、右肩、左骨盆挫傷、左右手肘、左前臂、左手、左大腿、左膝、左小腿多處擦傷；另名騎士江女則是雙側膝部擦挫傷，3人送往聖保祿醫院急救，陳男不幸於下午2點宣告不治，2女並無大礙。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

32歲越南籍男子NGUYEN VIET酒後開車，行經八德區和平路，失控衝到對向車道，波及兩輛機車。（警方提供）

32歲越南籍男子NGUYEN VIET酒後開車，肇事後才撞到路旁的檳榔攤。（警方提供）

32歲越南籍男子NGUYEN VIET酒後開車，肇事後才撞到路旁的檳榔攤。（警方提供）

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