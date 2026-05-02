撞飛父子還拖行機車狂逃！酒駕男衝回家竟「火燒車道」 眾怒慘被修理

警方趕抵將酒駕肇逃男子上銬逮捕。（民眾提供）

台中市南區1日深夜驚傳離譜酒駕肇逃，50歲龍姓男子酒後駕駛休旅車行經路口時，撞飛騎機車雙載謝姓父子摔車受傷。龍男不但沒有停車查看，竟直接加速逃離，甚至一路拖行被撞機車狂飆，火花四濺，最後整輛機車卡進車底抵住處停車場車道，導致車輛底盤起火燃燒，驚險畫面讓目擊民眾全看傻。

目擊者表示，當時剛從夜市返家行經工學路時，看見救護車正準備停在工學路與工學北路口，只見雞肉飯店前方地上躺著兩名男子，旁邊卻完全沒看到汽機車，沿路散落滿地物品，不少路人都幫忙撿拾。

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隨後附近民眾驚呼，原來是一輛休旅車撞上機車後，竟把整輛機車一路拖著跑，「車速非常快，下面沒有看到人，但那輛車一路狂飆！」還有人氣憤直喊：「人渣！撞到人還跑！」甚至有民眾靠近質問時，駕駛還反問：「我的車怎麼了？」

龍男一路將車開回工學二街住處社區，因機車卡在底盤持續摩擦，火勢一路延燒，最後卡在地下室停車場車道口，整輛休旅車瞬間狂燒，濃煙狂竄，差點波及整棟社區，住戶驚慌失措，怒火也瞬間引爆直覺又是酒駕闖禍，立刻上前將準備落跑的龍男攔下合力壓制，期間也衍生肢體衝突。

警方獲報趕抵現場，消防人員同步灌救迅速將火勢撲滅，並接手逮捕龍男，經查，龍男酒測值明顯超標，將依公共危險等罪嫌究辦，另針對網路流傳民眾毆打涉嫌人部分，警方提醒，民眾見義勇為協助警方控制犯嫌時，應注意比例原則切勿過當。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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