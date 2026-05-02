碧潭水舞旁黑吃黑擄車手 警假稱「開車用手機」攔捕

梁姓詐騙車手得手台幣128萬元現金，未料隨即遭到35歲潘姓男子與30歲李姓男子當街強押上車「黑吃黑」。（記者鄭景議翻攝）

53歲梁姓詐騙車手昨日晚間在新北市新店區中央路剛完成面交，得手台幣128萬元現金，未料隨即遭到35歲潘姓男子與30歲李姓男子當街強押上車「黑吃黑」。新店分局警方獲報後立即啟動攔截圍捕，趁著碧潭水舞季開幕人潮眾多，員警機警以「開車使用手機」為由攔停轎車，在20分鐘內於水舞會場前成功救出肉票並緝獲3名嫌犯，全案依法移送偵辦。

新店分局調查，昨日19時4分許接獲通報，中央路121號前發生當街擄人案，兩名男子合力將一名男子強行推入轎車後加速往碧潭方向逃逸。偵查隊與碧潭派出所隨即成立專案小組，並根據逃逸動線緊急通報正在執行碧潭水舞專案勤務的員警加強攔截。

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當時正值碧潭水舞季盛大開幕首日，北宜路一段周邊人車川流不息。員警於19時24分許在水舞會場旁的北宜路一段28號發現目標車輛，為了不驚動嫌犯並確保被擄人質安全，員警靈機一動，故意以駕駛人正在使用手機為由趨前攔查。潘姓及李姓嫌犯誤以為只是單純交通違規而放鬆戒心停靠路邊，員警見狀隨即會同支援警力一擁而上，迅速將車內3人全數控制。

警方進一步查證身分發現，遭到綁架的梁姓男子其實是一名假投資詐騙集團的面交車手，稍早才收取被害人鉅款。被潘男與李男事先掌握，聯手黑吃黑，趁梁男得手後當街行搶並擄人。警方在現場除了救出梁男，也當場查扣作案用的假工作證、收款憑證以及台幣128萬元贓款。

全案訊後，警方將潘、李兩男依涉嫌刑法妨害自由及詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦；至於梁男雖然身為被害人，但因其車手身分明確，亦同步依詐欺罪嫌送辦。

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員警機警以「開車使用手機」為由攔停轎車，在20分鐘內於水舞會場前成功救出肉票並緝獲3名嫌犯。（記者鄭景議翻攝）

警方在現場除了救出梁男，也當場查扣作案用的假工作證、收款憑證以及台幣128萬元贓款。（記者鄭景議翻攝）

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