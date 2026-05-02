買黃金還是家用？8旬翁領30萬說詞反覆 警戳破話術保住血汗錢

高雄老翁反覆改口露破綻，幸在警銀勸阻下保住血汗錢。（民眾提供）

高雄1名81歲李姓男子向銀行一次領30萬元，行員機敏直覺可能遇上詐騙，關心詢問領錢用途，並通報警方協助阻詐，李男對領錢用途說法反覆，一會兒「買黃金」、一會兒要「家用」。

新興分局員警趕到現場溝通，不厭其煩溝通、引導，李男最後才驚覺自己深陷詐騙圈套，決定放棄提領，成功保住自己的血汗錢。

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新興分局今（2）日表示，前金分駐所於前日接獲轄內中正四路國泰世華銀行前金分行通報，稱有一名李姓男子臨櫃，欲提領新臺幣30萬元，且對用途說明反覆，懷疑遭遇詐騙，請求警方派員協助。

前金所巡佐蔡新輝、警員許琇筑、鍾孟庭獲報後立即趕往現場，李男起初向行員宣稱，提領鉅款是為了「購買黃金」，但在員警進一步關懷詢問細節時，他突然神色異常不安、語氣閃爍，隨即又改口稱該筆款項為「家用所需」，且不斷強調自己有將現金放在家中的習慣，要求不要攔阻領款。

因李男無法說明領款用途，員警研判這正是詐騙集團典型的「教戰守則」，詐團為規避銀行關懷提問，往往會預先教導被害人以類似「買金飾儲蓄投資」的理由蒙騙行員，試圖領出大額現金再交付車手。

員警和行員苦口婆心勸阻，不厭其煩溝通、開導，李男才驚覺自己深陷詐騙圈套，最終決定放棄提領，成功保住自己的血汗錢，警方隨後也聯繫李翁子女，請家屬多加留意老父財務狀況，子女對警方的機警與耐心表達萬分感謝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高雄老翁反覆改口露破綻，幸在警銀勸阻下保住血汗錢。（民眾提供）

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