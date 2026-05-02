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    KTV伸狼爪！惡狼強摸2女私處辯「喝醉忘光」 下跪片打臉判1年

    2026/05/02 08:22 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義潘姓男子在KTV對2名女子伸出狼爪。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    嘉義潘姓男子在KTV對2名女子伸出狼爪。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    潘姓男子去年1月27日到嘉義市一間KTV遇上友人A女，進入A女及A女友人B女的包廂內聊天，聊天時竟伸手到A女褲內強行揉搓肛門，A女嚇到躲進廁所，潘男魔爪卻伸向B女，強摸下體，2女趕緊報警；案經檢警調查後，由嘉義地檢署檢方起訴，嘉義地方法院日前以簡易判決處刑，依犯強制猥褻罪2罪，各判處潘男8個月有期徒刑，應執行1年。

    潘男與A女是朋友，去年1月27日他在錢櫃KTV大廳與A女相遇，得知A女在某包廂唱歌，後來就到包廂聊天；潘男坐在A女右側，聊天時先用左手搭於A女肩上，卻順下撫摸A女腰間、臀部，沿A女股溝直下，趁A女向前避開間隙，摸至A女肛門並用手指大力搓揉，A女嚇到先蹲坐在地，再逃到廁所躲避。

    潘男見A女入廁躲避，竟又將手伸入旁邊B女裙底後方，觸摸B女下體，不顧B女表達不願意，還反拉過B女的手去碰觸自己下體，2女報警。

    警方偵訊時，潘男稱喝醉沒有意識，完全沒印象；但相關證人指證，潘男當天意識清楚，且還有潘男在KTV下跪道歉影片、在Instagram發文道歉截圖照片，內容是潘男坦承犯行且道歉。

    法官審理認為，潘男欠缺尊重他人身體自主權利觀念，行為影響2女身心甚鉅，造成內心無法抹滅的陰影，考量他坦承犯行，有調解意願，未取得2女諒解，2罪各判有期徒刑8個月，應執行1年。

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