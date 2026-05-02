酒駕撞倒父子竟落跑！拖行機車850公尺衝回家 釀火燒車狼狽就逮

酒駕肇逃男子被警方上銬逮捕。（民眾提供）

台中市南區1日深夜上演離譜又驚悚的酒駕肇逃事件，龍姓男子酒後開車在路口撞上騎機車雙載謝姓父子後，不僅未停車查看，還直接加速逃離現場，導致被撞機車卡在車底一路拖行，沿途不斷摩擦冒出火花，最後竟在住家地下停車場入口處起火燃燒，嚇壞附近住戶與路人，龍男最後也狼狽就逮。

消防局1日晚間10時27分接獲報案，南區工學路與工學北路口發生汽機車碰撞事故，現場2名雙載騎士倒地受傷，立即派員趕往現場救援，不料才過幾分鐘又有民眾驚慌通報，指工學二街一處社區旁停車場入口，有休旅車卡在地下室車道口，車底不斷冒煙，已經起火燃燒。

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消防局緊急再加派支援趕抵時，只見機車卡在休旅車下方底盤，迅速延燒，濃煙直竄，場面十分驚險，所幸火勢很快控制撲滅，確認車內無人受困，也未波及住戶，至於騎車雙載的是謝姓父子，後座22歲兒子及56歲父親雙送醫，兩人分別有肢體擦傷、四肢擦挫傷、左眼角流血及胸部疼痛等傷勢，所幸意識均清楚，無生命危險。

經查，肇事駕駛為50歲龍姓男子，涉嫌酒後駕車釀禍，碰撞機車後不但未停車，還硬拖著被撞機車約850公尺返回住處，第三分局員警獲報火速趕抵，當場將人控制逮捕，酒測值竟高達0.68毫克，超過法定標準值甚高，將依公共危險等罪嫌究辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

肇事車卡在地下室車道口起火燃燒，消防人員趕往灌救。（民眾提供）

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