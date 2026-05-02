北市小學狼師藉「特訓」猥褻4女童！3受害人拒和解要他入獄

國小王姓代理教師被控假借游泳特訓，猥褻4名女童，其中3人拒絕和解，法院判王須入監服刑1年4月。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

台北市某國小王姓代理教師被控於任職期間，利用游泳課教學之便，假借「特訓」名義，對4名當時年僅9歲的女童伸出魔爪。台北地院審理時，王男開出「每人賠償60萬元」的賠償金，試圖換取和解與緩刑，但遭到3人拒絕，法官依王男犯3個「對於未滿14歲女子為猥褻罪」，合併判處1年4月徒刑；至於王男猥褻另1名被害人部分，因與被害人達成和解，判刑6月，得易科18萬元罰金；可上訴。

判決指出，王男被控於2005至2008年間，在台北市某國小擔任游泳課代理教師期間，利用游泳課下課、其他同學離開後，要求4名當時年僅9歲、10歲的女童留下來，以要教導「水中悶氣」、「水中韻律呼吸」等泳技，要求女童扶泳池邊站立，隨後站在女童身後，以身體正面緊貼女童背部，並隔著泳褲以生殖器磨蹭女童的臀部、下體，4名女童因年幼且畏懼老師權威，僅能隱忍屈從。

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其中1名被害人在成年後，還原當年受害的恐懼控訴說，她當時年僅9歲，在泳池內被王男命令「不要動」，並貼身磨蹭她下體，那種被侵犯的噁心感至今難忘。法官審理時，王男坦承犯行，寫悔過書、道歉信給對方，僅與其中1名被害人達成調解，另當庭提出賠償另外3名被害人，每人各60萬元、總計180萬元的賠償方案，但遭到3人拒絕，並向法官請求從重量刑。

法官審理後認為，王男為滿足一己私慾，利用師生信任戕害幼女身心健全發展，直到審理時才認罪，若給予緩刑，難收矯正嚇阻效果，因此對於王男當年猥褻3名女童的犯行，各判處8月徒刑，合併判應執行1年4月徒刑；至於獲得被害人原諒的部分，則判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

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