台中私中驚傳學生散佈深偽性影像！近20人受害 涉案生繁星錄取大學

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像。（翻攝自Threads）

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像！有網友在Threads爆料，有2名男學生涉及散布同校女學生的「深度偽造（Deepfake）性影像」，受害者疑似將近20人，其中一人還透過繁星推薦錄取大學，引發網友熱議；校方回應，已依法啟動性別平等教育委員會調查，及校安通報教育局，並協助相關學生輔導及保護。

有網友爆料該校高中生疑似鬧出跟網紅小玉（朱玉宸）一樣的深偽性影像散布案爭議，Threads上多篇貼文指出，2名學生涉及散佈女同學的深偽不雅影像，事件已造成受害學生身心壓力與恐慌，有貼文更點名，其中一名學生已透過繁星推薦錄取大學，呼籲校方與錄取學校應審慎評估其入學資格。

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另有貼文指控，校方為了校譽壓下此事，未公開事件，反而安排涉案學生以線上方式上課，並另外安排到校考試，質疑校方處置是否妥當，希望此件事能公開、被重視，還給校園安全的環境，也給受害女同學交代。

不過，也有網友呼籲外界不要在不了解全貌情況下，散播不完整資訊，強調校方都立即依規定進行通報與處理，並輔導學生。

據了解，此事件發生在1、2個月前，有被害學生在群組發現深偽性影像後向校方檢舉，家長也報警處理；校方表示，獲報後已依《性別平等教育法》及校園性別事件通報教育局，並啟動性平調查，協助相關學生家長進行必要的輔導、支持、保護與後續處理。

校方也指基於保密原則，目前不便對個案身分、調查內容或相關細節對外說明，至於當事學生繁星錄取大學資格，則待性平調查結果再進一步處置。

台中市政府教育局表示，學校知悉此案後，已依規進行校安通報，並移送學校性平會決議啟動調查，全案尚在調查中。

台中市某私中傳出學生散佈深偽性影像。（翻攝自threads）

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