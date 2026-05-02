性侵酒醉少女還拍攝傳友人炫耀 男子賠百萬從輕改判4年3月

劉男涉嫌性侵酒醉少女，又偷拍過程，賠償上百萬元，被高雄高分院從輕改判。（情境照）

高市劉姓男子邀未成年少女等人，在住處觀看影片、飲酒後，趁她酒醉昏迷，涉嫌性侵並拍攝性過程，還傳送友人觀看、炫耀，被地院重判8年6月，但高等法院審酌他賠償上百萬元和解，從輕改判4年3月。

判決書指出，2022年3月間，被告劉男與被害人甲女在友人住處聚會相識後。隔月13日，劉男邀請她和另多名友人，前往他位於三民區住處觀看影片飲酒時，甲女因飲酒而出現胃痛、嘔吐，在劉男臥室昏迷休息時，遭他性侵並偷錄過程，劉男還將性影片傳送予2名友人觀看。甲女擔心家醜外揚，不敢跟家人說，直到半年後，經人告知性影片之事，始向警方報案。

劉男則辯稱，當初是因為想要臭屁、炫耀，所以才會向友人說有拍性影像，播放給他們觀看的性影像，是從網路找來的，也不知道甲女實際年齡，否認犯行。

高雄地院傳喚看過性影片的2名證人，認定劉男所辯不足採信，依犯違反本人意願使少年被拍攝性影像罪，判處有期徒刑8年6月。他不服上訴後，高雄高分院考量他改口認罪，又賠償被害人上百萬元，改判有期徒刑4年3月。

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