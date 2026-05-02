男子二戰出征海南島失聯84年 法官裁定死亡解開家人懸念

1941年二戰期間，王男被日軍徵召去海南島，從此失蹤84年，三弟憑日治時期戶籍資料為遺產聲請死亡宣告。台南地院核對舊件後，裁定推定王男於1951年死亡。（資料照）

二戰時王男才20歲，被日軍徵召至海南島作戰，一去84年，三弟為處理遺產，向台南地方法院聲請宣告死亡，提出日治時期戶籍謄本被徵召的舊資料，法官確認他在1941年出征，解開家屬懸念，裁定死亡。

三弟主張二哥生於日治時期，強制徵召往海外作戰，當年20歲的王男離家後生死不明，未再踏上台灣土地。依台南縣善化鎮公所紀錄，他在1951年5月26日的戶口調查中被除籍，且王男離開台灣長達84年，若存活現為104歲，明顯不符一般生命常理。

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為何時隔多年才聲請？三弟表示，家族長輩留有遺產，二哥身為法定繼承人，他的法定生死成為家族懸念，為讓繼承事務推進，才決定向法院提出聲請。台南地院調閱財產管理人卷宗，比對日治時期戶籍謄本與戶政事務所函文等舊資料，確認三弟所述徵召日期與家族狀況屬實。

法官考量王男失蹤久遠，適用1982年修正前民法規定，當時法律明定失蹤滿10年後，就可以因利害關係人聲請為死亡宣告，因此張貼公告，歷經三個月法定申報期滿，沒有看到失蹤人陳報生存，也無人出面提供生死線索。

法院認定，王男於1941年10月16日失蹤，至1951年10月16日滿10年，法官推定他於期滿當日下午12時死亡，終結這樁生死懸念。

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