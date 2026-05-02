誇張！台中轎車撞傷雙載騎士肇逃 竟拖行機車「燒成火球」

消防人員趕灌救撲滅火勢。（民眾提供）

台中市南區1日深夜驚傳離譜肇逃事故，一輛轎車在路口撞上雙載機車，造成2名男子倒地受傷，駕駛卻未停車查看直接駕車逃離，更誇張的是，被撞機車卡在車底一路被拖行數百公尺，摩擦間不斷冒出火花，最後竟在住家停車場入口處起火燃燒，火光照亮夜色，場面驚悚。

消防局1日晚間10時27分接獲民眾報案，指南區工學路與工學北路口發生汽機車碰撞事故，路過民眾看見2名傷者倒臥路旁，轎車卻駛離，立即派遣勤工及信義分隊共2輛救護車、4名消防人員趕往現場救援。

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就在救護人員處理傷者時，晚間10時31分又有民眾緊急通報，指稱工學二街一處，有一輛汽車竟拖行著機車，且車底不斷冒煙起火，情況十分危急，消防局隨即再加派勤工、赫力及大里分隊，共出動5車11人前往灌救，由勤工分隊小隊長廖俊銘帶隊處理。

消防人員抵達時，只見機車卡在轎車前，火勢已迅速竄起，濃煙不斷冒出，所幸現場迅速控制火勢，於晚間10時45分回報火勢控制，並於10時51分確認車內無人受困，住戶也無人受傷，順利將火勢完全撲滅。

救護部分，22歲的機車後座男乘客肢體擦傷、56歲的男騎士則四肢擦挫傷、左眼角流血，並有左胸疼痛情形，所幸兩人均意識清楚送醫，初步研判，轎車撞擊機車後未停車處理，反而將受損機車一路拖行返家，疑因摩擦導致起火燃燒，過程令人傻眼，全案正由警方漏夜偵辦中。

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