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    首頁 > 社會

    高雄女警性騷案引爆人事震盪 他挺同學分局長調偏遠分局

    2026/05/02 00:32 記者黃良傑／高雄報導
    高雄女警性騷案引爆人事震盪，陳姓組長挺同學分局長，調至偏遠分局。（記者黃良傑攝）

    高雄女警性騷案引爆人事震盪，陳姓組長挺同學分局長，調至偏遠分局。（記者黃良傑攝）

    高市女警投訴遭二線三星男警官性騷，誆稱同事聚會，騙她到溫泉會館欲開房泡湯，市警局調查後，火速將男警官拔官改調警務正，女警也稱遭A分局督察組長職場霸凌，該名組長則與鹽埕分局陳姓交通組長互調。

    陳組長非事件當事人，意外被調往偏遠的分局，不少官警私下為他叫屈，沒想到這波人事竟是超暖，並非如外界臆測鹽埕陳組長無辜被波及或犧牲，原來他與「出事分局」的A分局長是好同學，同學有難自然挺身而出。

    據警界高層表示，A分局長首任分局長外派至高雄市，人生地不熟，3個單位主管因女警性騷案，一口氣遭質疑、檢討，鹽埕分局陳姓交通組長是A分局長的同學，因以往都在督察系統服務，之前被調至鹽埕分局交通組長，還在適應中。

    陳組長見同學分局長面對整頓壓力，以及警官赴偏遠分局的意願偏低，他決定臨危受命，接受同學借將前往，回歸督察系統；至於A分局的督察組長因目前還在釐清是否涉職場霸凌，暫時改派同丙等分局（鹽埕分局）的交通組長，由於不同業務必須從頭學起，警方表示，並非如想像的輕鬆。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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