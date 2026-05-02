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    首頁 > 社會

    台東海端羽美山步道女山友墜谷 8小時馬拉松救援

    2026/05/02 00:15 記者劉人瑋／台東報導
    搜救人員救出女山友。（台東縣消防局提供）

    搜救人員救出女山友。（台東縣消防局提供）

    台東縣海端鄉羽美山區昨天（1日）有女子跌落步道邊坡，左大腿疑似骨折，無法行走。消防、義消人員歷時近8小時搜救，晚間將她傷者護送下山，送醫治療。

    台東縣消防局下午13時02分及13時21分先後接獲李姓男子、簡姓女子報案說，一行兩人登山途中，簡女不慎跌落羽美山步道旁深約10公尺的山谷，左大腿疑似骨折。傷者意識清楚，但無法行走，急需救援。事故地點位於海端鄉新武橋上方山區羽美山步道旁密林，距離新武橋步行要1個半小時，當時天候陰天偶飄小雨，增加救援難度。

    搜救行動於下午14時展開，警消5人、義消6人於海端分隊集結，郭大隊長任務提示及裝備清點勤教後，14時10分出發。搜救人員於15時13分搜救人員溯溪通過新武呂溪，15時24分抵達登山口，持續挺進，16時45分成功接觸到傷者。

    現場評估傷勢後，搜救人員以彈性繃帶及軟式護木固定傷者疑似骨折部位，使用SKED軟式單架全身固定，人力及拖拉沿山間路徑將傷者搬運下山。晚間17時48分開始下撤，晚間20時59分抵達登山口，21時24分將傷者交由救護人員接手處置，送往台東馬偕紀念醫院治療。

    消防局呼籲，山區步道多具潛在危險，民眾登山應注意天候變化及地形狀況，並做好安全防護措施，避免類似意外發生。

    女山友疑似大腿骨折。（台東縣消防局提供）

    女山友疑似大腿骨折。（台東縣消防局提供）

    台東消防人員及義消越溪上山救援。（台東縣消防局提供）

    台東消防人員及義消越溪上山救援。（台東縣消防局提供）

    消防人員漏夜護送傷者下山。（台東縣消防局提供）

    消防人員漏夜護送傷者下山。（台東縣消防局提供）

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