5/1 今彩539頭獎開2注！800萬獎落高雄這2區

5月1日開獎的今彩539頭獎開出2注，獎落高雄。（本報合成）

5月1日開獎的今彩539頭獎開出2注，由高雄市仁武區八德中路116號1樓的「大獎多多彩券行」、高雄市鹽埕區七賢三路254號的「新高億來發彩券行」開出，大樂透頭獎則摃龜。

第115000049期大樂透中獎號碼「07、22、27、35、43、48，特別號：45」。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得172萬3721元；參獎共36注中獎，每注可得5萬1564元；肆獎共62注中獎，每注可得1萬9247元；伍獎共1543注中獎，每注可得2000元；陸獎共1936注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9737注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8151注中獎，每注可得400元。

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第115000049期49樂合彩中獎號碼為「07、22、27、35、43、48」。四合摃龜；三合共59注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2605注中獎，每注可得1250元。

第115000107期今彩539中獎號碼為「02、03、14、16、20」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共6728注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3132注中獎，每注可得50元。

第115000107期39樂合彩中獎號碼為「02、03、14、16、20」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0094注中獎，每注可得1125元。

第115000107期3星彩中獎號碼為「551」。壹獎共170注中獎，每注可得5000元。

第115000107期4星彩中獎號碼為「4424」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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