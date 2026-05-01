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    雙載拒檢逆向、乘客竟噴辣椒水害警自撞 騎士妨害公務罪起訴

    2026/05/01 20:05 記者謝武雄／桃園報導
    八德分局凌姓警員追查違規機車，遭對方噴辣椒水，竟撞上一旁路墩，導致身體多處受傷。（警方提供）

    八德分局凌姓警員追查違規機車，遭對方噴辣椒水，竟撞上一旁路墩，導致身體多處受傷。（警方提供）

    32歲蘇姓男子今年初騎機車載著許姓男子，看到警察進行攔檢，竟然衝到對面車道逆向行駛意圖躲避查緝，只是警員緊追不捨，許姓男子（另案偵辦）對警員丟安全帽、噴辣椒水，警員因而眼部、面部刺痛而撞上一旁路墩致人、車（機車）倒地，桃園地檢署偵結，以妨害公務罪嫌將蘇姓男子起訴。

    警方調查指出，蘇姓男子於2月15日上午7時10分許，騎機車搭載許姓男子，經過八德德區廣興路、新興路口時，見桃園市政府警察局八德分局八德派出所凌姓警員執行巡邏勤務，欲對其等進行攔查，蘇姓男子為躲避查緝竟然衝到對面車道逆向行駛。

    而許姓男子見凌姓警員騎機車緊追不捨，就對凌姓警員丟安全帽、噴灑辣椒水，凌姓警員因眼部、面部刺痛而撞上一旁路墩倒地，導致右側性前胸壁挫傷、右側膝部及小腿挫擦傷、雙手擦傷。

    蘇姓男子於警詢時及偵查中坦承不諱，另有部立桃園醫院診斷證明書、凌姓警員受傷照片、交通違規罰單等資料在卷，檢察官認為蘇姓男子犯嫌堪予認定；另蘇姓男子所為，同時觸犯妨害公務、公共危險及傷害罪嫌，為想像競合犯，故請院方從一重妨害公務罪嫌論處。

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