雲林褒忠女騎士疑誤闖紅燈被撞 大貨車輾過臟器外露橫死

呂女騎乘機車疑似未注意路口號誌闖紅燈，與楊男駕駛的大貨車碰撞後遭輾，臟器外露橫死現場。（警方提供）

雲林縣褒忠鄉今（1）日上午11點半發生一起死亡車禍，35歲呂姓女子騎乘機車經過縣道158線及台19線交叉十字路口，疑似未注意到路口號誌闖紅燈，與22歲楊男駕駛的大貨車碰撞後遭輾，臟器外露橫死現場。虎尾警分局表示，詳細肇事原因仍有待釐清。

虎尾警分局今天上午11點34分左右獲報，指縣道158公路及台19線交叉十字路口發生嚴重車禍，派員抵達現場後發現，大貨車頭有嚴重撞擊痕跡，還有機車卡在車頭，騎車的呂女則是臟器外露、躺臥路面，已明顯死亡。

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據了解，呂女騎乘機車沿著縣道158線由東向西，行經台19線與該縣道在褒忠鄉的交叉路口，疑似沒注意到交通號誌已亮起紅燈，機車通過剎那「碰」的一聲，和駕駛大貨車的楊男發生碰撞，呂女先被撞擊，再經車輛輾過。

虎尾警分局表示，楊姓駕駛未受傷、酒測值為0，全案由虎尾交通小隊專責處理，將釐清確切肇事責任；呼籲用路人行經路口務必減速慢行，並隨時注意往來人車，以確保自身及他人的生命財產安全。

大貨車車頭毀損嚴重，可見撞擊力道之大。（警方提供）

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