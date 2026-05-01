內神通外鬼！海巡少校洩密私菸集團、詐績效獎金332萬 判關7年2月

彰化地檢署查出，海巡署偵防分署少校偵查員林郁欽與私菸集團往來密切，平時互通情報規避查緝、詐領獎金。（記者陳冠備攝）

海巡署偵防分署少校偵查員林郁欽，涉嫌長期與「大餅私菸集團」勾結，不僅洩漏查緝機密、收受價值逾200萬元的特斯拉電動車做為對價，更以假案情、假績效詐領檢舉及查緝獎金332萬元。彰化地院近日審結，依貪污、洩密等罪判處有期徒刑7年2月、褫奪公權4年，另得易科罰金部分應執行1年6月。

全案源於去年3月，彰化地檢署偵辦警方查緝私菸洩密案，意外查出林郁欽（40歲）與綽號「大餅」的黃姓男子及其妻（均在逃）經營的私菸集團長期往來密切，不僅涉嫌洩密、貪污，還疑利用街友與低收入戶冒名受罰，詐領查緝獎金。

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根據起訴內容，林男自2019年起與黃男暗中合作，多次洩漏海巡署、財政部及各地查緝隊的行動計畫，並利用警用系統查詢特定車輛資料，讓集團得以提前規避查緝。

黃男則回報競爭對手資訊，利用街友充當「人頭」，假冒遭查緝對象，製造假案件與假績效，藉此詐領檢舉獎金並朋分。整體操作不僅累計開出逾4億元行政罰鍰，更藉績效申請高額獎金，其中林男分得332萬元，同時，黃男也贈送一輛價值約200萬元的特斯拉Model Y給林男作為賄賂。

去年7月，彰化地檢署依犯貪污治罪條例，利用職務機會詐取財物、財產來源不明罪、違反個資法，公務員共同假借職務上機會犯非公務機關非法利用、蒐集個人資料，及刑法洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴，並具體求處15年重刑。

彰化地院審理後認為，林男身為執法人員，竟配合犯罪集團違法，嚴重敗壞公務體系廉潔，犯行重大，依法重判，就不得易科罰金部分判處7年2月、褫奪公權4年；得易科罰金部分判處1年6月；不得易科罰金但得易服社會勞動部分判處8月。全案仍可上訴。

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彰化地院審理，依貪污、洩密等罪判處林男有期徒刑7年2月、褫奪公權4年，另得易科罰金部分應執行1年6月（記者陳冠備攝）

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