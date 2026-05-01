誘2少女抽K菸性侵得逞 男逃亡13年與1女和解改判9年6月

花蓮高分院審酌吳男已與其中1名少女和解，改判9年6月。示意圖。（資料照）

花蓮吳姓男子與4名友人2011年間深夜邀約2名16歲少女喝酒同樂，趁酒意引誘施用三級毒品K他命，性侵得逞。同案4人都已依加重強制性交罪判刑或緩刑，但吳男逃亡13年才被逮，法院以「2人以上共同以藥劑強制性交罪」判10年6月，吳男不服提起上訴，花蓮高分院審酌他已與其中一名少女和解，改判9年6月，吳男上訴到最高法院，去年9月駁回並定讞。

吳男一審被判10年6月，花蓮高分院二審判決減輕其刑至9年6月，理由是高院審理期間吳姓男子與其中1名被害女子成立調解，且「已知所過錯、反省本案己身所為，並盡力彌補女子所受損害，違法及有責程度略減」，為原審未及審酌，且犯後態度非差，因此高院撤銷改判。

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全案發生在2011年8月間，李姓男子深夜邀酒攤，找人力公司同事吳姓男子、余潘姓男子、江姓男子以及16歲朱姓少年同樂，朱姓少年在凌晨12點又打電話揪2名女同學A女、B女一起助興，嗨唱到凌晨3點結束，李男見少女已喝到半醉，向4人提議「我們等一下要回公司玩K，然後把她們上了」。

為了騙少女上當，還分別對2人說，「另一女也要一起去朱姓少年家參觀」，2女隨同4男返回人力公司，被誘抽K菸，少女意識昏沉，被帶去樓上房間輪流性侵得逞，少女醒來後搭計程車去報警。

3男子及少年觸犯強制性交罪，分別被判處有期徒刑9年至11年，少年則判刑3年緩刑5年；吳姓男子則在逃亡13年後被捕，一審判刑10年6月，吳男不服上訴。

判決指出，二審法院審酌吳男雖有詐欺、傷害前科，但逃亡期間沒有再犯，在便當店學會烤鴨、做菜並撫養祖父，被捕後也坦承犯行並與B女和解，努力彌補B女所受損害，衡酌罪刑相當原則改判9年6月，然吳姓男子仍於去年7月再提上訴至最高法院，因逾期未敘理由，上訴被駁回，全案去年9月25定讞。

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