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    勞動節連假首日 新店警1小時攔3起「宿醉駕車」

    2026/05/01 17:04 記者鄭景議／台北報導
    新北市警局新店分局今日清晨，在秀朗橋頭執行取締酒駕路檢。（記者鄭景議翻攝）

    新北市警局新店分局今日清晨，在秀朗橋頭執行取締酒駕路檢。（記者鄭景議翻攝）

    新北市警局新店分局勞動節連假首日加強攔查，今日清晨在秀朗橋頭執行機動取締酒駕路檢，短短1小時就查獲3起酒駕，其中2名機車騎士酒測值達公共危險罪標準，被當場逮捕移送法辦。

    警方指出，這3起個案多屬「宿醉駕車」，民眾常誤以為睡一覺後酒精即代謝完畢，殊不知清晨上路仍處於超標狀態。

    新店分局調查，今日清晨於秀朗橋頭新店端佈署路檢點，鎖定連假首日容易發生違規的時段展開查緝。在短短1小時的執法過程中，員警攔獲3名酒駕騎士。其中2件因數值較高，涉及刑法公共危險罪；另1件則依行政罰規處置。警方當場扣押違規人的車輛並扣繳牌照。

    警方分析，清晨查獲的酒駕案件類型，大多是駕駛人前一晚飲酒後，誤以為經過整夜休息，體內酒精已經完全時代謝。然而，實際上酒精代謝速度因人而異，不少駕駛人在自覺清醒的狀況下開車上路，實測酒精濃度卻仍超過法定標準。這類宿醉駕車不僅嚴重影響駕駛人的判斷力與反應能力，對自身及其他用路人的安全，更構成重大威脅。

    本次查獲的案件以機車族為主，顯示部分民眾對酒後騎車的風險仍存有輕忽心態。警方強調，不論駕駛的是轎車或機車，只要酒測值超標即屬違法，警方執法強度絕不因假期或平日而有所鬆懈。

    新店分局呼籲，民眾若有飲酒需求，不論路程遠近或時間早晚，務必利用代駕服務、搭乘大眾運輸工具或請親友接送，切勿存有「清晨酒已退」的僥倖心理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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