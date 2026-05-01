不滿被搜索憤而自製汽油彈 桃園男燒派出所未遂判3年8月

35歲褚姓男子對派出所擲汽油彈，雖然未遂仍被判處3年8月徒刑。（記者謝武雄攝）

35歲褚姓男子去年12月29日凌晨1點20分左右，持裝有汽油的玻璃酒瓶點燃後，往桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所地下停車場入口投擲，所幸火勢微小，立刻被員警撲滅；庭訊時褚男坦承犯罪，桃園地方法院審理終結，認為褚男犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，處有期徒刑3年8月。

法官認為，審酌褚姓男子僅因不滿其他案件遭警員搜索，一時氣憤難耐，竟製作汽油彈點燃後朝普仁派出所丟擲，雖無火勢延燒情事，然仍已使點燃之汽油伴隨火花飛濺四射，致生公共危險之虞，對他人生命、身體、財產法益造成極大威脅，且侵害警察機關執行職務之嚴正性，漠視國家法秩序規範，所為應予非難。

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法官考量褚姓男子犯罪動機、目的、手段，衡酌其犯後坦承犯行，態度尚可，並考量被告之素行，暨其智識程度、無業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處有期徒刑3年8月。

檢警調查指出，褚姓男子因其他案件被員警搜索，於去年12月29日凌晨零點23分左右在新北市鶯歌區超商、加油站購買相關材料製造汽油彈後，騎機車到普仁派出所，點燃汽油彈並往地下停車場入口投擲，旋即騎車逃逸，所幸火勢立刻被撲滅，警方依監視器循線於當天凌晨3點40分於褚男中壢區新中北路租屋處逮捕到案。

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