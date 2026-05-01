鴨香飯闆娘忘鎖門遭小偷 警速逮慣竊找回贓款

小吃店後門忘記鎖，遭慣竊闖入。（記者徐聖倫翻攝）

新北市五股知名的「新竹鴨香飯」小吃店，陳姓老闆娘打烊時忘了將店鋪後門上鎖，竟成宵小眼中的肥肉。陳姓慣竊趁深夜搬梯子翻牆入內，搜刮收銀台內2千多元零錢。蘆洲警分局五股分駐所獲報，憑藉對轄區治安人口的驚人記憶力，不到24小時便將人逮捕歸案，連贓款都如數追回，讓老闆娘驚呼：「警察簡直神捕！」

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據了解，老闆娘前天中午準備開門做生意，赫然發現收銀台內的零錢盒空空如也，清點後損失約2334元，並向警方報案。

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​五股分駐所員警張明益趕抵現場勘查，發現這間鐵皮屋構造的小吃店後門竟沒上鎖，研判竊賊是從此處闖入。張員調閱後方五福市場停車場的監視器畫面，畫面中錄下一名男子在午夜時分，鬼鬼祟祟地扛著長梯四處張望。張員一眼認出「搬梯男」正是常在附近遊蕩的慣竊陳男，昨下午迅速將其約談到案。

陳男眼見事證確鑿，自知法網難逃，坦承當晚是翻過圍籬後見後門沒鎖，才入內行竊；他隨後乖乖繳出兩千多元硬幣贓款，警詢後，依竊盜罪嫌將陳男移送法辦。

小吃店收銀台被洗劫一大堆零錢。（記者徐聖倫翻攝）

老蘭娘忘記鎖門，遭慣竊侵入行竊，她感謝警方快速破案，找回全數贓款。（記者徐聖倫翻攝）

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