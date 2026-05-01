深夜自撞車頭全毀！駕駛神情詭異、肢體僵硬 三重警：又是喪屍煙彈

崔姓男子駕駛汽車自撞店面、車頭全毀。（記者徐聖倫翻攝）

​新北市三重昨凌晨驚傳交通事故，52歲崔姓男子駕駛轎車行經新北大道，不明原因開上人行道、撞上店家鐵捲門。警方獲報趕抵現場，發現崔男神情異常恍惚、肢體僵硬，與一般酒醉狀態有異，實施唾液快篩呈現毒品陽性反應，並在車內起獲「喪屍煙彈」，全案依法送辦。

​警方調查，4月30日凌晨零時許，崔男駕車經過三重區新北大道二段，先是急速撞上中央分隔島，再反彈撞進路邊店面。三重警分局獲報迅速派員前往，本以為只是疲勞駕車，但員警在盤查過程中，發現崔男談話語無倫次，眼神空洞且神情極度委靡，更像是「毒駕」。

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​員警察覺有異，立即對其實施唾液快篩，果然呈現陽性反應。隨後警方在崔男車內進行搜索，在駕駛座周遭起獲含二級毒品「依托咪酯」的「喪屍煙彈」5顆、煙油2瓶。喪屍煙彈吸食後會導致肌肉顫抖、身體僵硬且意識不清，極易造成重大交通事故。

​警方當場將崔男逮捕，並製單舉發扣留車輛，同時完成生理平衡觀測紀錄。崔男供稱，毒品是在網路上購得，賣家資料已不記得。警詢後依毒品、公共危險等罪嫌，將崔男移送新北地檢署偵辦，並將持續追溯毒品來源。

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警方將崔男上銬。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回依托咪酯煙油。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回喪屍煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

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