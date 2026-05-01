睡一覺竟永別！4月嬰趴睡臉發紫窒息亡 2寶媽過失致死判決出爐

台中2寶媽讓4月月嬰兒趴睡致其臉發紫窒息亡。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

台中市江姓女子照顧年僅4個月大兒子時，讓他以趴睡姿勢躺在成人床墊上，還替他蓋上棉被後，自己陪在一旁入睡，不料短短幾個小時後醒來，竟驚見兒子臉色發紫讓她當場崩潰，嚇得急忙報案，卻仍救不回這條小生命，台中地院近日審理後，認定江女確有疏失，依過失致死罪判處拘役50日，可易科罰金。

案發於去年1月20日上午9時許，江女在霧峰區住處照顧未滿4個月大兒子，她明知嬰兒尚無自行翻身能力，也應避免趴睡及被褥遮掩口鼻，卻仍讓孩子以趴睡姿勢睡在成人彈簧床墊上，並蓋上棉被至肩膀附近，隨後自己也一同睡去。

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直到中午接近12時，江女從睡夢中醒來，才赫然發現兒子口鼻已被棉被覆蓋，整張臉發紫已無明顯反應，她嚇得立刻撥打119求救，緊急將兒子送醫搶救，但男嬰到院前已無呼吸心跳，經全力搶救後仍宣告不治。

檢方解剖遺體後認定，男嬰死因為呼吸道阻塞，也就是口鼻遭棉被覆蓋導致窒息死亡，依過失致死罪嫌起訴江女，法院審理指出，男嬰是江女的第二個孩子，作為具有正常智識能力的母親，理應知悉嬰幼兒應採仰睡，並避免與大人同床或遭棉被覆蓋口鼻，以防窒息風險，且當時並無不能注意的情形，過失責任明確。

不過法官也考量，江女是一時失慮痛失至親，案發後情緒悲痛不已，身為母親本就不願發生如此憾事，加上她無前科、素行良好，因此依過失致死罪判處拘役50日，得易科罰金，全案仍可上訴。

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