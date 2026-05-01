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    深夜猛撞！宜蘭BMW高速失控衝對向車道翻覆 38歲駕駛命喪變形車體

    2026/05/01 15:16 記者王峻祺／宜蘭報導
    白色BMW轎車先是猛烈撞擊中央分隔島，隨後再「噴飛」衝撞進對向車道，直到連續撞倒路燈及路樹後才翻覆停下，最後側立在草皮上。（民眾提供）

    白色BMW轎車先是猛烈撞擊中央分隔島，隨後再「噴飛」衝撞進對向車道，直到連續撞倒路燈及路樹後才翻覆停下，最後側立在草皮上。（民眾提供）

    宜蘭市環市東路一段昨天凌晨發生一起死亡車禍。38歲謝姓男子獨自駕駛一輛白色BMW轎車，行經該路段時突失控，高速撞擊分隔島後衝入對向車道，連撞路燈與路樹翻覆，因力道猛烈，百萬名車當場扭曲變形、慘成廢鐵，謝男被救出時已無生命跡象，當場死亡，確切肇因及是否涉及酒駕、毒駕，仍待警方調查釐清。

    警方調查，這起事故發生在4月30日凌晨0時。當時謝男駕駛白色BMW轎車，沿環市東路一段往羅東方向行駛，行經事故地點時，車輛疑似高速失控，先是撞擊中央分隔島，隨後再「噴飛」衝撞進對向車道，直到連續撞倒路燈及路樹後才翻覆停下，最後側立在草皮上。

    現場景象怵目驚心，由於撞擊力道大，翻覆在分隔島草皮上的BMW車頭幾乎全毀爛碎，保險桿與水箱護罩雙雙脫落，車身更因翻轉擠壓而嚴重凹陷，車體支離破碎。一旁遭波及的路樹被當場撞斷，枝幹連同車體零件碎片散落滿地。救護人員趕抵將受困謝男救出，發現他已失去呼吸心跳，當場死亡。

    至於謝男肇事當下是否涉及酒駕或毒駕情事，以及車輛為何會突然失控釀成嚴重車禍，確切肇事原因有待警方後續抽驗檢體並調閱監視器才能釐清。

    宜蘭白色BMW高速失控衝對向翻覆，38歲駕駛命喪變形車體。（民眾提供）

    宜蘭白色BMW高速失控衝對向翻覆，38歲駕駛命喪變形車體。（民眾提供）

    38歲謝姓男子駕駛白色BMW轎車，高速撞擊分隔島後衝入對向車道。（民眾提供）

    38歲謝姓男子駕駛白色BMW轎車，高速撞擊分隔島後衝入對向車道。（民眾提供）

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