專挑學校下手？彰化19歲黑衣男連竊3校60人受害 學生扮柯南逮人

彰化19歲黑衣男連闖3校連偷60人。（民眾提供）

彰化縣一名19歲黑衣男，4月連闖3所學校下手偷竊，總計有60位學生受害，被偷金額超過6萬5000元。黑衣男因為趁著學生上體育課，大膽闖進校園，直接進教室翻書包偷錢，被學生發現抓包，並跟著黑衣男到校外，並請教官報警，再由警方攔查，盧男坦承犯案，全案以竊盜罪嫌函送偵辦，訊後已交保，令校園人心惶惶。

彰化縣警方表示，19歲盧姓男子目前無業，在4月被查到有3次闖進校園偷竊的行為，有的是專挑學生上體育課的教室，教室空無一人，可以任其翻書包。也曾利用假日，學校有辦理檢定考試，考生把書包放在走廊，照樣大膽的翻書包偷走現金，受害學生或是校方都有報案。

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警方指出，盧男專挑學校下手，有的是利用校園的欄杆縫隙直接闖入，受害學校分布在彰化市、員林市，而根據監視器畫面顯示，盧男神情完全不慌張，還會趁機進入廁所探頭，避免與人擦身而過，但身影都被監視器全都錄。

警方調查發現，盧男雖然坦承犯案，也依竊盜罪嫌移送偵辦，最後仍是獲得交保，也讓受害學生與學校都提心吊膽，嚴防校園再被黑衣男闖入下手。

彰化19歲黑衣男連闖3校連偷60人。（民眾提供）

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