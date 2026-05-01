73歲翁開車上人行道 擦撞行人拒道歉僵持不下

王姓老翁昨晚行經台北市大安區大安路1段75巷時，疑似為了路邊臨停讓乘客下車，竟違規將轎車開上標線型人行道。（記者鄭景議翻攝）

73歲王姓老翁昨晚行經台北市大安區大安路1段75巷時，疑似為了路邊臨停讓乘客下車，竟違規將轎車開上標線型人行道，導致左側後視鏡不慎撞上正在行走的29歲林姓男子。林男左手肘輕微挫傷，雖然傷勢並無大礙，但雙方氣得當場在馬路上大吵，王姓老翁拒絕應林男要求現場道歉，導致雙方僵持不下。大安分局警方獲報到場處理，全案依A4類交通事故成案登記。

大安分局調查，王姓老翁昨晚沿著大安路1段75巷由西往東方向行駛準備返家。當車輛行經巷內時，王姓老翁疑似為了靠邊停下讓乘客下車，手部方向盤向右偏移，竟直接行駛上路側的標線型人行道。此時，林姓男子正由東往西方向行走於該人行道上，雙方避讓不及，轎車左後視鏡直接碰撞林男的左手肘。

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救護人員獲報抵達現場時，林男表示左手肘有輕微紅腫挫傷，經初步檢查後確認不需就醫。警方在現場對王翁進行觀察，確認其並無酒味或酒容，經雙方同意後未實施酒精測試。經查，王翁的駕籍資料均正常，轎車本身也無明顯毀損。

然而，事故發生後，林男認為王翁違規行駛人行道且撞人，要求王翁當場致歉，王翁自認沒錯，雙方在街頭爆發爭執且始終無法達成賠償與道歉共識。警方介入協調後，由於雙方認知落差過大，遂依規定完成測繪與筆錄，先行以A4類交通事故成案登記。

大安分局呼籲，駕駛人行車時應嚴格遵守標誌、標線指示，切勿為了圖方便而將車輛駛入人行道範圍。警方提醒，車輛行經路口或巷弄時應確實禮讓行人，若發生交通事故或對肇事責任有異議，應報警由警方進一步分析研判，以維護法律權益與用路安全。

林姓男子正由東往西方向行走於該人行道上，雙方避讓不及，轎車左後視鏡直接碰撞林男的左手肘。 （記者鄭景議翻攝）

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