高雄擁全台首隻電子產品偵測犬 特殊化學塗料逃不過牠的鼻

全國首隻電子產品偵測犬Wafer（晶圓）。（保三總隊提供）

打詐已是全國首要目標，高雄市刑警大隊今（1）日指出，詐騙手法隨 AI 技術與通訊軟體發展不斷更新，高市警與時俱進，除了有全台首隻電子產品偵測犬，也針對外籍車手不斷增加，與移民署建立全國首創的調閱窗口，從2025年11月至今年3月，受理詐欺案件及財損金額趨勢，每10萬人口高雄市為六都最低，且防制車手提領成效亦從六都第二名躍升至第一。

高市刑大指出，去年打詐專案行動中，派出全台首隻電子產品偵測犬，可配合警方嗅聞搜索現場電子產品中的特殊化學塗料「三苯基氧化膦」而取得關鍵犯罪事證，舉凡SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至虛擬貨幣之冷錢包都能偵測，有利瓦解詐欺集團。

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此外，針對外籍車手與移民署建立全國首創的調閱窗口，開發調閱系統提升辨識、設定境管速度，提高外籍犯嫌拘提羈押率，仁武分局即利用此調閱系統快速掌握在本市提領數十筆之馬來西亞外籍車手身分，在其離境前逮捕到案，最後羈押成功。

同時也開發全國首創的「LINE高風險金流阻詐通報網」，結合金融機構與地政人員進行預警攔阻，通報網上線迄今已累計攔阻逾3億元，並榮獲「國家警光獎」肯定。

電子產品偵測犬於搜索現場嗅聞藏匿的電子產品，找出犯罪證據。（保三總隊提供）

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