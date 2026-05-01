在警局伸鹹豬手！台中警官喊「美女」摸頭頸 性騷代價曝光

台中地院判陳男應給付女職員4萬8920元，可上訴。（資料照）

台中市警局一名時任保安科的陳姓警官，竟在警局辦公室外走廊，對一名女職員以輕浮語氣喊出「美女，這麼晚了怎麼還沒下班」，隨後還伸手從對方頭部一路撫摸到頸部，讓女職員感到極度不適，憤而提告求償11萬8920萬元，台中地院一審近日判決出爐，判陳應賠償4萬8920萬，可上訴。

事件發生在2021年7月7日下午5時20分左右，當時該名女職員下班後準備前往辦公室冰箱拿取物品，行經6樓走廊時，遇上辦公室位於5樓保安科的陳姓警官，陳男先以輕浮語氣搭訕稱呼對方「美女」，接著竟直接伸手，從女子頭頂一路往下撫摸至頸部，連續兩次，明顯逾越同事間正常互動界線。

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女職員當下感到強烈羞辱與不安，身心承受極大壓力，後續甚至因此罹患廣泛性焦慮症，需接受心理諮商與治療，支出醫療費用1萬8920元，她認為陳員行為已嚴重侵害人格尊嚴與性自主權，因此提出10萬元精神慰撫金，加上醫療費共求償11萬8920元。

而該案經調查認定性騷擾成立，陳員遭裁罰3萬元，市警局對陳祭出申誡2次處分，提列風紀評估對象調整單位，陳則稱願意給付女職員請求的心理諮商等醫費用1萬8920元，但精神慰撫金過高，台中地院審理後認為，陳男行為確已侵害女職員性自主權與人格尊嚴，造成精神痛苦與實際醫療支出，審酌雙方身分、經濟狀況並衡量侵害程度，認定精神慰撫金以3萬元為適當，連同醫療費共判陳應賠償4萬8920元，仍可上訴。

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