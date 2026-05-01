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    台南女警車禍身亡黃偉哲靈堂弔唁 譴責女大生：只顧車損令人不解

    2026/05/01 12:49 記者王捷／台南報導
    台南市長黃偉哲、立委陳亭妃關心警員鄭詠心家屬，譴責肇事者優先關心車損而非傷者的行徑。他允諾市府與警察局將全力協助家屬，並期盼交通憾事不再發生。（記者王捷攝）

    台南市長黃偉哲、立委陳亭妃關心警員鄭詠心家屬，譴責肇事者優先關心車損而非傷者的行徑。他允諾市府與警察局將全力協助家屬，並期盼交通憾事不再發生。（記者王捷攝）

    台南女警鄭詠心遭戴姓女大生追撞釀身亡，市長黃偉哲今前往上香，並表達譴責，他不解為何肇事者當下只關心車損，而未關心被害者，他希望肇事人也能好好處理憾事，並希望這是最後一次，市府與警察局將全力協助家屬。

    ​市長黃偉哲與立委陳亭妃、議員陳怡珍，今天安排私人行程到鄭詠心靈堂關心家屬，在祭拜結束後接受媒體訪問，黃偉哲原不打算受訪，但最後慎重說，鄭詠心不僅是台南市警察局的優秀同仁，同時也是台南市的市民，這場車禍傷害兩個家庭，家屬、警察局同仁與大眾都感到無比痛心與不捨，他希望是最後一次看到類似的悲劇。

    針對外界關注肇事者在車禍發生第一時間的反應，黃市長說，肇事者當下的舉動讓他不解，竟是先檢查車輛受損狀況，而不是立刻上前關心倒地的被害者，他希望相關的肇事人，都能好好面對，並積極處理善後，彌補家屬心中的哀傷。

    ​為撫慰家屬失去至親的傷痛，黃偉哲承諾，台南市政府一定會作為家屬最堅強的後盾。無論是在後續的治喪、相關的法律程序，或是家屬的心理輔導上，市府團隊都會提供全方位的支援。

    同時，南市警察局長林國清昨天也強調，已啟動關懷機制與警心行動募款，將以最大的心力給予家屬協助，陪伴鄭詠心家人度過最艱難的時刻。

    立委陳亭妃也安排私人行程慰問鄭詠心的母親。（記者王捷攝）

    立委陳亭妃也安排私人行程慰問鄭詠心的母親。（記者王捷攝）

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