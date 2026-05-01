人咧？休旅車台1線「1撞4」竟落跑 駕駛到案供稱嚇壞了

彰化花壇發生休旅車「1撞4」意外，休旅車的車頭全毀。（民眾提供）

彰化縣花壇鄉中山路昨天（4月30日）深夜發生休旅車「1撞4」還肇逃事件，53歲李姓男子在肇逃1小時後被警方通知到案說明，自稱是為了撿副駕駛座的手機充電線，才會分心撞上路邊4部車輛，酒測值為零，毒品初步篩檢並無反應，將被開罰最高3000元罰款，並吊扣駕照1到3個月。

意外現場民眾表示，昨晚聽到碰一聲，超級大聲，所有鄰居全都嚇到，也都跑出來觀看，才發現原來有休旅車撞上路邊停車，肇事休旅車的車頭全毀，被撞上的小貨車的車尾也受損，被波及的其中一部轎車，後車窗也被撞到碎成一地，但肇事者卻不見了。

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彰化警分局花壇分駐所表示，這起自撞意外發生在昨天深夜將近11點，地點在台1縣省道花壇段中山路2段72號前，李男開著休旅車，撞上路旁停放的小貨車，小貨車再推擠前方、也停放在路旁的3部轎車，所幸無人受傷。

由於李男在自撞意外後就肇逃離開，警方通知車主到案說明，李男坦承他就是車主，也是駕駛，自稱是為了撿掉在副駕駛座的手機充電線，才會失控撞上路邊停車。至於為何要肇逃，李男供稱是因為嚇到，要去找朋友來幫忙。

警方強調，根據道交管理處罰條例，李男在肇事後，雖然無人受傷或死亡，卻未依規定處置，將處1000元以上、3000元以下罰鍰，逃逸者並吊扣駕照1個月至3個月。

彰化花壇發生休旅車「1撞4」意外，休旅車的車頭全毀。（民眾提供）

彰化花壇發生休旅車「1撞4」意外，休旅車的車頭全毀，撞上路邊停放的小貨車，還波及另外3部轎車。（6.12_leo_提供）

彰化花壇發生休旅車「1撞4」意外，小貨車被撞到往前衝，進而波及其它轎車。（民眾提供）

彰化花壇發生休旅車「1撞4」意外，休旅車的車頭全毀。（民眾提供）

彰化花壇發生休旅車（紅圈處）「1撞4」意外，停放在路邊的4部車無辜遭受波及。（民眾提供）

彰化花壇發生休旅車（紅圈處）「1撞4」意外，停放在路邊的4部車無辜遭受波及。（民眾提供）

被波及的轎車，後車窗全破。（民眾提供）

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