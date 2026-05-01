為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    佛祖都勸不住！台中嬤暫居佛堂禪修 疑遇詐連2天衝郵局領30萬

    2026/05/01 11:23 記者許國楨／台中報導
    阿嬤到郵局臨櫃欲提領30萬元。（民眾提供）

    阿嬤到郵局臨櫃欲提領30萬元。（民眾提供）

    連佛祖也勸不聽？台中市一名暫居佛堂禪修的87歲鄭姓阿嬤，連續兩日前往郵局欲分別提領30萬元，她先後以繳交房租、給兒子生活費等理由試圖闖關，引起行員與警方高度警覺，懷疑她恐怕已落入詐騙陷阱，所幸經員警耐心勸說、抽絲剝繭查證後，最後終於讓阿嬤打消提款念頭。

    第三分局正義派出所巡佐王坤煜、員警林亞博，前天下午接獲轄內郵局通報稱有民眾疑遇詐，經了解，鄭姓阿嬤欲提領30萬元，表示要用於「繳交房租」，惟員警進一步查證後發現，阿嬤目前暫居某佛堂禪修，並無實際支付租金需求，同修師姐得知後，也拜託員警協助勸阻時，阿嬤卻顯得相當不耐煩，甚至對提款受阻感到不滿。

    員警只好半開玩笑又語重心長地說：「這是佛祖叫妳不要領！」希望能讓她冷靜思考，但她仍不為所動，隔天中午竟再度現身同一間郵局，依舊準備提領30萬元，此次她改口表示，錢是要拿給兒子當生活費，郵局人員見狀再次提高警覺通報，員警林群富、陳冠宏趕抵了解，發現阿嬤兒子目前在國外工作，預計還要一個月後才返台，「現在先領錢等他回來」說法同樣漏洞百出，加上連兩天、不同理由提領同額款項，案情並不單純。

    雖然阿嬤一再強調自己沒有被騙，也希望警方不要干涉，但員警仍持續耐心勸說，建議她等兒子返國後再一起處理，也主動留下派出所聯絡方式，提醒若有任何疑問都可隨時聯繫，最終才讓阿嬤打消提領念頭。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    員警耐心勸說後，阿嬤才打消提領念頭。（民眾提供）

    員警耐心勸說後，阿嬤才打消提領念頭。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播