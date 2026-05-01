佛祖都勸不住！台中嬤暫居佛堂禪修 疑遇詐連2天衝郵局領30萬

阿嬤到郵局臨櫃欲提領30萬元。（民眾提供）

連佛祖也勸不聽？台中市一名暫居佛堂禪修的87歲鄭姓阿嬤，連續兩日前往郵局欲分別提領30萬元，她先後以繳交房租、給兒子生活費等理由試圖闖關，引起行員與警方高度警覺，懷疑她恐怕已落入詐騙陷阱，所幸經員警耐心勸說、抽絲剝繭查證後，最後終於讓阿嬤打消提款念頭。

第三分局正義派出所巡佐王坤煜、員警林亞博，前天下午接獲轄內郵局通報稱有民眾疑遇詐，經了解，鄭姓阿嬤欲提領30萬元，表示要用於「繳交房租」，惟員警進一步查證後發現，阿嬤目前暫居某佛堂禪修，並無實際支付租金需求，同修師姐得知後，也拜託員警協助勸阻時，阿嬤卻顯得相當不耐煩，甚至對提款受阻感到不滿。

請繼續往下閱讀...

員警只好半開玩笑又語重心長地說：「這是佛祖叫妳不要領！」希望能讓她冷靜思考，但她仍不為所動，隔天中午竟再度現身同一間郵局，依舊準備提領30萬元，此次她改口表示，錢是要拿給兒子當生活費，郵局人員見狀再次提高警覺通報，員警林群富、陳冠宏趕抵了解，發現阿嬤兒子目前在國外工作，預計還要一個月後才返台，「現在先領錢等他回來」說法同樣漏洞百出，加上連兩天、不同理由提領同額款項，案情並不單純。

雖然阿嬤一再強調自己沒有被騙，也希望警方不要干涉，但員警仍持續耐心勸說，建議她等兒子返國後再一起處理，也主動留下派出所聯絡方式，提醒若有任何疑問都可隨時聯繫，最終才讓阿嬤打消提領念頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警耐心勸說後，阿嬤才打消提領念頭。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法