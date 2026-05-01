正副分局長深夜親上火線 草屯警3天連逮7車手

草屯警分局長張基銘（穿背心者）在超商外跟馬來西亞籍車手攀談。（草屯警方提供）

幫民眾守荷包，草屯警分局展開轄區熱點巡守，不只派出所，分局長張基銘、副分局長陳志文也加入深夜巡簽，並各發現1車手，張基銘發現的是馬來西亞籍車手，已提領了10萬元。草屯警方3天逮獲7名車手，其中1名車手奔逃過程中，熱心外送員還幫忙騎車攔截，讓警方順利追捕到。

草屯警分局近日鎖定車手提領熱點時段，分區、分時段進行巡邏、巡簽，分局不只組長級以上幹部也排入，分局長和副分局長也加入巡簽勤務，兩人出動也有斬獲。

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分局長張基銘是在4月23日深夜在市區一家便利商店巡簽，發現1名年輕男子神情與在ATM提領的動作，跟一般民眾不太一樣，立即通報巡邏員警趕來，他緊盯該車手，見車手在店外喝飲料吃麵包，上前攀談，派出所警員到達後進行盤查，在其身上發現3張提款卡和剛提領到10萬元現金，而該車手是從馬來西亞入境台灣當車手，當天在外地搭車到草屯領款。

副分局長陳志文同一時段在市區太平路巡簽，發現1年輕人分別在兩家銀行ATM領款，神情舉止怪怪的，通報線上警力前來盤查，再逮1名外地來的車手。

草屯警分局指出，4月22日下午中正派出所員警就在市區一家便利商店逮到1名車手。另24日凌晨交通小隊到超商巡簽，小隊長賴啟文對1名提領款後匆忙要離開的男子盤查，該男拔腿就跑，員警追捕，男子跑了近450公尺，一對熱心外送員騎車幫忙攔截，男子才體力不支倒地，當時正在附近巡簽接獲通報的分局長張基銘，也趕到協助將該男制伏。

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派出所警力趕至支援，對車手進行盤查。（草屯警方提供）

草屯警分局副分局長陳志文（著白上衣）也在巡簽時發現一名車手。（草屯警方提供）

車手奔逃，草屯交通小隊員警追捕。（草屯警方提供）

車手遭員警制伏。（草屯警方提供）

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