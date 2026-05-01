國1南下岡山段小貨車爆胎翻覆 3傷送醫

李姓男子駕駛小貨車行經國道，疑似因右後輪突然爆胎，導致車輛瞬間失控翻覆。（民眾提供）

國道1號南下高雄岡山路段，今（1）日凌晨驚傳一起嚴重的翻車意外！38歲李姓男子駕駛小貨車行經南下348.8公里處時，疑似因右後輪突然爆胎，導致車輛瞬間失控，先是猛烈撞擊內側護欄，隨後整輛車側翻橫掃各車道，最後翻覆在外側車道，巨大的撞擊力道導致車體嚴重扭曲變形，車上3人滿身血跡負傷爬出車外求救。

國道警方初步調查，事故發生於凌晨0時2分，當時李男正駕駛藍色自小貨車行經岡山交流道附近的中線車道，右後輪突然爆胎讓李男完全措手不及，整輛車先向左偏移猛撞護欄，接著側翻滑行。

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由於翻覆時力道極大，貨車車廂幾乎當場碎裂，載運物品與車體零件、碎屑大面積散落在各車道，現場一片狼藉。警消獲報趕抵後，駕駛李男、乘客37歲曾男及26歲郭女已自行脫困，3人全身多處擦挫傷、驚魂未定，救護人員立即將傷者送往高醫岡山醫院救治，所幸均無生命危險。

為避免後方來車追撞引發二次事故，國道警方立即封鎖部分車道進行交管，並由工程人員漏夜清理路面散落物。警方藉此呼籲，用路人上路前務必檢查胎壓與胎紋深度，若行駛中遇爆胎切勿急踩煞車，應穩住方向盤並放開油門滑行至路肩，以策安全。

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