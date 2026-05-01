潛停車場偷走前女友轎車 男為討債吃竊盜官司

49歲鄒姓男子，因不滿37歲林姓前女友欠錢不還且事後避不見面，近日竟潛入台北市南港區一處大樓地下停車場，私自將林女的轎車開走。（記者鄭景議翻攝）

49歲鄒姓男子因不滿37歲林姓前女友欠錢不還且事後避不見面，近日竟潛入台北市南港區一處大樓地下停車場，私自將林女的轎車開走，企圖以此「扣車」手段逼迫對方出面清償債務。南港分局警方獲報後展開追查，透過監視器鎖定鄒男行蹤並通知到案，鄒男對犯行供認不諱，全案訊後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

南港分局接獲林姓女子報案，指稱她停放於住家大樓地下停車場的轎車不翼而飛。林女向警方表示，當時準備開車出門，抵達車位時卻發現空無一物，由於該處設有門禁且出入單純，車輛無故失蹤讓她感到驚慌，隨即請求警方協助調閱影像。

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員警隨即派員前往停車場採證，並擴大調閱社區及周邊路口的監視器畫面。經由影像比對，警方精準鎖定一名形跡可疑的男子進入停車場後，熟練地將林女的轎車開離現場。警方透過車號追蹤及身分清查，確認涉案人為林女的前男友鄒男。

據了解，鄒男過去並無刑事前科，目前在裝潢產業工作。警方循線將鄒男通知到案說明。鄒男在偵訊時坦承車子是他開走的，並向警方供稱他與林女曾有過一段情，但交往期間對方與他產生債務糾紛。鄒男聲稱，分手後林女一直刻意躲避、不願商談還錢事宜，他一時氣憤且求償無門，才會想到進入停車場將車開走，想以此當作籌碼逼林女現身解決債務問題。

警方在偵訊後已函請士林地檢署續行偵辦。並呼籲，民眾如遇債務糾紛，應循合法管道處理，切勿因一時衝動，擅自竊（取）走他人財物相抵，以免觸法受罰。

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