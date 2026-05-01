為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    潛停車場偷走前女友轎車 男為討債吃竊盜官司

    2026/05/01 10:38 記者鄭景議／台北報導
    49歲鄒姓男子，因不滿37歲林姓前女友欠錢不還且事後避不見面，近日竟潛入台北市南港區一處大樓地下停車場，私自將林女的轎車開走。（記者鄭景議翻攝）

    49歲鄒姓男子，因不滿37歲林姓前女友欠錢不還且事後避不見面，近日竟潛入台北市南港區一處大樓地下停車場，私自將林女的轎車開走。（記者鄭景議翻攝）

    49歲鄒姓男子因不滿37歲林姓前女友欠錢不還且事後避不見面，近日竟潛入台北市南港區一處大樓地下停車場，私自將林女的轎車開走，企圖以此「扣車」手段逼迫對方出面清償債務。南港分局警方獲報後展開追查，透過監視器鎖定鄒男行蹤並通知到案，鄒男對犯行供認不諱，全案訊後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

    南港分局接獲林姓女子報案，指稱她停放於住家大樓地下停車場的轎車不翼而飛。林女向警方表示，當時準備開車出門，抵達車位時卻發現空無一物，由於該處設有門禁且出入單純，車輛無故失蹤讓她感到驚慌，隨即請求警方協助調閱影像。

    員警隨即派員前往停車場採證，並擴大調閱社區及周邊路口的監視器畫面。經由影像比對，警方精準鎖定一名形跡可疑的男子進入停車場後，熟練地將林女的轎車開離現場。警方透過車號追蹤及身分清查，確認涉案人為林女的前男友鄒男。

    據了解，鄒男過去並無刑事前科，目前在裝潢產業工作。警方循線將鄒男通知到案說明。鄒男在偵訊時坦承車子是他開走的，並向警方供稱他與林女曾有過一段情，但交往期間對方與他產生債務糾紛。鄒男聲稱，分手後林女一直刻意躲避、不願商談還錢事宜，他一時氣憤且求償無門，才會想到進入停車場將車開走，想以此當作籌碼逼林女現身解決債務問題。

    警方在偵訊後已函請士林地檢署續行偵辦。並呼籲，民眾如遇債務糾紛，應循合法管道處理，切勿因一時衝動，擅自竊（取）走他人財物相抵，以免觸法受罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播