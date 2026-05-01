高雄警察執法翻車！未見毒品就強搜 法官：程序不合法「抵抗無罪」

高雄警方攔查違規車輛懷疑藏毒，「違法搜索」被法官打臉。示意圖（資料照）

李姓男子深夜交通違規遭警攔查，員警懷疑他藏匿毒品還不配合盤檢，動手強拉下車並壓制，李男抵抗過程中導致兩名員警受傷、手錶損壞，一審依傷害罪判李男徒刑5月，但二審大逆轉，法官認定員警在未具備搜索票且無目視犯罪事實的情況下強行搜車，屬「不合法」執行職務，改判李男無罪。

判決指出，2024年7月17日凌晨4點多，李男駕駛自小客車行經高雄市苓雅區，因未靠右停車遭員警攔查。員警發現李男有藥事法前科，隨即持手電筒朝車內探照，看到李男疑似把「某個東西」藏進白色紙袋，因此懷疑他藏毒，便強行拉扯李男下車並壓制在地，過程中，李男反抗造成兩名員警右手擦挫傷及紅腫，其中一名員警的手錶面板甚至破損。

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檢方原先依妨害公務、傷害及毀損罪嫌聲請簡易判決處刑，一審依傷害罪判5月徒刑，得易科罰金，李男不服提起上訴，堅稱當時並未攻擊員警，僅是不願配合違法搜車。

高雄地方法院合議庭勘驗員警密錄器發現，攔查起因僅是交通違規，員警查驗身分後，程序即應終結；雖然員警聲稱「目視看到紅色小藥罐」，但密錄器顯示車內紙袋外觀根本看不出內容物，且事後查獲的愷他命藥罐蓋子則是白色。

法官認為，員警持手電筒持續探照並施以強制力阻止李男藏匿物品，實質上已構成「搜索」，且與《刑事訴訟法》規定的附帶搜索、逕行搜索或同意搜索要件皆不符，警察臨檢只限於觀察物體外表（一目瞭然原則），若要翻搜密封物應得受檢者同意或具備令狀。

既然員警的搜索行為程序不合法，就不能算是「依法執行職務」，李男在掙扎過程中致警受傷，應視為抵抗違法搜索的反應，難以認定具有妨害公務或傷害的主觀犯意，因此合議庭撤銷原判決，改判李男無罪，但檢方仍可上訴。

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