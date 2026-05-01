出動無人機大規模清查山域 屏縣里港警查獲現行犯3人、逃犯4人

警方出動無人機空拍，配合人力強力清查山域。（空拍照由屏縣里港警分局提供）

為淨化山域治安、防範製槍、植毒、製毒工廠藏匿山區，屏東縣政府警察局里港分局出動百餘警民力及無人機，針對轄內三地門、霧台鄉展開大規模清查、路檢勤務，3天共查獲涉嫌侵占、竊盜及毒品2人、酒後駕車1人、逃犯4人、逾期停留外籍移工1人。

三地門鄉及霧台鄉緊鄰台東縣及高雄市，地處偏僻山林，易為不法分子藏匿活動，加上山區派出所警力較單薄，里港警分局於是規劃組合警力及動員民力，輔以無人機強化清查的深度及廣度，全面執行山域治安清查，讓犯罪無所遁形。

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警方表示，4月29日口社所警員麥偉凡及山警於三地門鄉口社村執行清查時，發現遭侵占自小客車1部，查獲37歲林姓男嫌、43歲江姓女嫌，警方不僅在車上發現毒品吸食器，更查出他們涉嫌於賽嘉飛行場偷竊物品及金錢，贓物於其工寮起獲；4月30日警方於三地門三教寶宮前執行路檢，查獲酒駕現行犯1人、另查獲逃犯4人及逾期停留外籍移工1人。

里港分局也宣導，私人工寮如容留住宿、使用、媒介失聯移工者，依違反就業服務法處15萬元至75萬元；如做為囤積、搬運、寄藏盜伐林木場所者，依違反森林法處6個月以5年以下有期徒刑，併30萬至300萬元，相關檢舉者均有檢舉獎金可請領，與民眾共同維護山林治安。

里港分局分局長邱逸樵今（1）日表示，清查專案於4月27日至30日執行，共動員警力及民力116人次，輔以無人機空拍山域，逐一清查轄內山區林道、工寮36處，除查獲違法案件，也有為民服務4件。里港分局將持續運用警民力及科技設備深入山區清查，請民眾勇於檢舉，警方接獲訊息將立即啟動調查，保護檢舉人安全，並協助頒領獎金，共同維護原鄉治安。

警方4月30日於三地門三教寶宮前戶外勤敎、執行路檢，查獲酒駕現行犯1人。（圖由屏縣里港警分局提供）

里港警分局加強山域治安，特別製作相關刑責、檢舉宣導標語張貼並分送。（圖由屏縣里港警分局提供）

里港警分局動員人力大規模清查山域。（圖由屏縣里港警分局提供）

警方於三地門鄉口社村執行清查時，發現遭侵占自小客車1部，查獲2嫌。（圖由屏縣里港警分局提供）

屏東縣里港警察分局為淨化山域治安動員警力及民力共116人次，輔以無人機空拍。（圖由屏縣里港警分局提供）

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