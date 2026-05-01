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    高市7處「不停讓行人」科技執法 今起上路

    2026/05/01 07:37 記者陳文嬋／高雄報導
    高市7處「不停讓行人」科技執法今起上路。（記者陳文嬋攝）

    高市7處「不停讓行人」科技執法今起上路。（記者陳文嬋攝）

    高雄市增設7處路口不停讓行人科技執法，今起5月1日上路；另有8處路口多向違規科技執法，預計下半年上路。

    高雄市現有68處路口多向違規科技執法，25處不停讓行人科技執法，總計減少1成5交通事故，今年投入3020萬元，增設鳳山區等15處路口科技執法，由7處不停讓行人科技執法打頭陣，今起5月1日上路。

    以三民區2處最多，包括大昌二路與義華路口、大昌一路與鼎山街口，鳳山區五甲二路與南華路口、楠梓區海專路與瑞屏路口、苓雅區三多二路與和平一路口、前金區青年二路與自強三路口、左營區華夏路與重信路口，均位於鬧區、行人眾多及易肇事路口，透過科技執法取締，維護行人安全。

    另將增設8處路口多向違規科技執法，預計下半年上路，以林園區3處最多，包括沿海路二段與鳳林路一段與中芸三路口、沿海路二段與文賢南路口、沿海路四段與王公路與東林西路口，其餘為鳳山區青年路二段與文化路口、三民區高雄車站站東路延伸、楠梓區土庫一路與清豐二路360巷口、三民區十全一路與自由一路口、新興區中正三路與復興一路口。

    警方表示，民眾駕車上路不禮讓行人，違反道路交通管理處罰條例，可開罰1200元至6000元罰鍰，若致人重傷或死亡最高開罰36000元及吊銷駕照；闖紅燈開罰1800至5400元；紅燈右轉開罰600至1800元；不依標誌標線號誌指示行駛開罰900至1800元，呼籲民眾遵守交通規則。

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