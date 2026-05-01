台南女警命喪輪下！ 女大生只顧車引全網肉搜 警方出手了

戴姓女大生疑追撞間接導致休假女警鄭詠心身亡，但案發時因先看車損也未公開道歉，遭到肉搜。警方為預防衍生其他犯罪，啟動情蒐，同時籲民眾勿私刑正義。（民眾提供）

女警鄭詠心休假騎車，遭戴姓女大生追撞倒地再遭校車輾斃。因戴女肇事當下僅關心車損未查看女警傷勢，引發網友憤慨並肉搜。為防衝突擴大，轄區警三分局接獲警察局命令蒐報網路情資，防止衍生其他犯罪。

戴姓女大生疑似玩通宵又騎車，在肇事後第一時間未上前關心女警傷勢，而是急於檢查機車受損情況，監視器畫面曝光後引發網路強烈反彈，網友對其冷漠態度感到憤慨進而肉搜，將戴女照片與學校資訊公開。隨著輿論發酵，戴女已關閉社群，校方也發表聲明呼籲各界保持理性，停止侵害隱私。

請繼續往下閱讀...

針對個資外洩與網路公審，警方高層意識到事態嚴重性。為避免民眾情緒失控導致節外生枝的違法行為，高層下令網路蒐報，轄區三分局證實，目前確實接獲指示進行情報蒐集，嚴密注視是否有過激言論或威脅。

三分局指出，因同事鄭詠心的死亡車禍，引起針對戴女的輿論，警方是站在犯罪預防的角度蒐報，現階段行動僅止於過濾情報，但不適合主動派員聯繫戴女，查看人身安危。

據警方了解，目前戴女已跟家人回老家，無法得知她的狀況，但呼籲心情有受事件影響的任何民眾可尋求專業諮商。另外，個資在網路上曝光，可能違反個人資料保護法，全案目前已交台南地檢署偵辦，大眾應尊重司法機制、確保審判能順利進行，應避免私刑正義，共同維護本國的理性法治社會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法