再接再厲！4/30 今彩539頭獎、威力彩頭獎皆摃龜

4月30日開獎的第115000106期今彩539和第115000035期威力彩頭獎皆摃龜。（本報合成）

4月30日開獎的第115000106期今彩539，以及第115000035期威力彩頭獎雙雙摃龜。威力彩頭獎已連續17期摃龜，下期（5月4日）頭獎累積金額上看3.8億元。

第115000035期威力彩中獎號碼為「第一區：01、04、13、19、27、30，第二區：08」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共38注中獎，每注可得2萬元；伍獎共260注中獎，每注可得4000元；陸獎共1930注中獎，每注可得800元；柒獎共3465注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9154注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬5191注中獎，每注可得100元；普獎共4萬3266注中獎，每注可得100元。

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第115000106期今彩539中獎號碼為「06、15、27、30、31」。頭獎摃龜；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共6249注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2477注中獎，每注可得50元。

第115000106期39樂合彩中獎號碼為「06、15、27、30、31」。四合摃龜；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬766注中獎，每注可得1125元。

第115000106期3星彩中獎號碼為「596」。壹獎共67注中獎，每注可得5000元。

第115000106期4星彩中獎號碼為「0402」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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