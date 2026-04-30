債務協商變刀光血影！彰化果菜市場外刺人喋血 判免囚原因曝

台中高分院改判張男1年6月，宣告緩刑5年。（資料照）

彰化縣永靖鄉果菜市場外，兩年前一場債務協商，卻在言語衝突間瞬間失控，張姓男子替友人汪男出面，未料雙方口角迅速升溫為肢體衝突，黃姓男子遭刺傷造成血胸等重傷，檢方依殺人未遂起訴張，一審依攜帶凶器聚眾鬥毆罪判刑2年。台中高分院二審近日審結，考量雙方已和解，改判1年6月、緩刑5年，仍可上訴。

經查，2024年4月25日晚間，汪男與人相約於永靖果菜市場附近協商債務，雙方談不攏後爆發推擠衝突，汪男隨即找來張男等人到場支援，張男當時隨身攜帶短刀，抵達現場後情緒激動，在汪向對方嗆聲「剛剛是在凶什麼」後，雙方再度爆發激烈衝突，張男持刀刺向黃男，造成其胸腔穿刺傷、前胸壁及腹壁撕裂傷，傷勢嚴重，一度住進加護病房。

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檢方依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌起訴，彰化地院審理後，改以攜帶兇器於公共場所聚眾施暴罪，判處有期徒刑2年，張男不服量刑提起上訴，二審審理期間，雙方達成和解，張男並賠償一定金額，加上其過去5年內無故意犯罪前科，台中高分院撤銷原判決，改判有期徒刑1年6月，宣告緩刑5年，期間須接受保護管束，並完成160小時義務勞務及4場法治教育課程，全案仍可上訴。

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