五一驚喜！竹縣警開箱「神秘局長室」音樂紅包暖心慰勉治安幕後英雄

新竹縣政府警察局安排小提琴與長笛演奏，邀請駕駛、技工及工友到局長室喝下午茶交流。 （新竹縣警察局提供）

五一勞動節前夕，新竹縣政府警察局悄悄地請來駕駛、技工及工友來到局長室，突然間，揚起小提琴與長笛悅耳樂音，接著眾人上前奉上局長親筆簽名小紅包與新竹在地美食布丁蛋糕，感謝他們平日默默付出，讓毫無心理準備、第一次進入局長室的駕駛等人，又驚又喜！

警察局表示，這場勞動節慰勞活動，延續38婦女節邀請同仁觀影的作法，此次升級以「不預告」方式規劃，邀請駕駛、技工及工友走進局長室，在小提琴與長笛演奏音樂聲中，享受悠閒的下午茶，此起彼落的笑聲，讓原本嚴謹的辦公空間，搖身一變成為輕鬆的交流會。

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受到「特別待遇」的警察局駕駛等人，直言沒想過會有今天的驚喜，走進對他們來說的「神秘局長室」，收到紅包還有好聽的音樂，直呼好暖心！感謝機關用心安排。

警察局長林建隆表示，警察機關能順利運作，背後仰賴許多基層同仁默默付出，駕駛、技工和工友們，每一位都是警察局不可或缺的重要夥伴。透過此次活動，除了表達感謝，也希望讓同仁在忙碌之餘能夠放鬆心情、感受溫暖。未來他也會持續透過多元方式關懷同仁，營造更友善的工作環境，共同守護新竹縣的治安。

新竹縣政府警察局駕駛、技工及工友第一次進到局長室，局長林建隆（左二）向他們致謝並介紹。（新竹縣警察局提供）

五一勞動節前夕，新竹縣政府警察局悄悄地請來駕駛、技工及工友來到局長室，奉上小紅包和布丁蛋糕，感謝他們平日默默付出，讓他們又驚又喜！ （新竹縣警察局提供）

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