為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    五一驚喜！竹縣警開箱「神秘局長室」音樂紅包暖心慰勉治安幕後英雄

    2026/04/30 20:49 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府警察局安排小提琴與長笛演奏，邀請駕駛、技工及工友到局長室喝下午茶交流。 （新竹縣警察局提供）

    新竹縣政府警察局安排小提琴與長笛演奏，邀請駕駛、技工及工友到局長室喝下午茶交流。 （新竹縣警察局提供）

    五一勞動節前夕，新竹縣政府警察局悄悄地請來駕駛、技工及工友來到局長室，突然間，揚起小提琴與長笛悅耳樂音，接著眾人上前奉上局長親筆簽名小紅包與新竹在地美食布丁蛋糕，感謝他們平日默默付出，讓毫無心理準備、第一次進入局長室的駕駛等人，又驚又喜！

    警察局表示，這場勞動節慰勞活動，延續38婦女節邀請同仁觀影的作法，此次升級以「不預告」方式規劃，邀請駕駛、技工及工友走進局長室，在小提琴與長笛演奏音樂聲中，享受悠閒的下午茶，此起彼落的笑聲，讓原本嚴謹的辦公空間，搖身一變成為輕鬆的交流會。

    受到「特別待遇」的警察局駕駛等人，直言沒想過會有今天的驚喜，走進對他們來說的「神秘局長室」，收到紅包還有好聽的音樂，直呼好暖心！感謝機關用心安排。

    警察局長林建隆表示，警察機關能順利運作，背後仰賴許多基層同仁默默付出，駕駛、技工和工友們，每一位都是警察局不可或缺的重要夥伴。透過此次活動，除了表達感謝，也希望讓同仁在忙碌之餘能夠放鬆心情、感受溫暖。未來他也會持續透過多元方式關懷同仁，營造更友善的工作環境，共同守護新竹縣的治安。

    新竹縣政府警察局駕駛、技工及工友第一次進到局長室，局長林建隆（左二）向他們致謝並介紹。（新竹縣警察局提供）

    新竹縣政府警察局駕駛、技工及工友第一次進到局長室，局長林建隆（左二）向他們致謝並介紹。（新竹縣警察局提供）

    五一勞動節前夕，新竹縣政府警察局悄悄地請來駕駛、技工及工友來到局長室，奉上小紅包和布丁蛋糕，感謝他們平日默默付出，讓他們又驚又喜！ （新竹縣警察局提供）

    五一勞動節前夕，新竹縣政府警察局悄悄地請來駕駛、技工及工友來到局長室，奉上小紅包和布丁蛋糕，感謝他們平日默默付出，讓他們又驚又喜！ （新竹縣警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播