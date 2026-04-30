台中逢甲商圈車禍！77歲婦走斑馬線遭撞不治 家屬求影像

77歲李姓婦人沿著行人穿越道過馬路，卻遭一輛右轉轎車撞上。圖為肇事的轎車。（民眾提供）

台中市逢甲商圈27日傍晚車禍，77歲李姓婦人沿著行人穿越道過馬路，卻遭一輛右轉轎車撞上，當場重摔倒地，連鞋子都被撞飛，現場目擊民眾驚呼連連，李婦被緊急送醫搶救，與死神搏鬥2天後，仍於29日宣告不治，讓家屬悲痛萬分。

事故發生在27日傍晚6時23分，地點位於西屯區福星北路98號前，鄰近僑光科大、逢甲大學宿舍及逢甲商圈，平時人車往來頻繁，該路段雖設有綠底行人穿越道，但因地處彎道路口，並未設置交通號誌，也讓安全問題再度引發關注。

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經查，39歲曾姓男子當時駕駛轎車，沿福星北路行駛右轉，途中與正穿越路口的李婦發生碰撞，李婦遭撞後倒地，救護人員到場後立即將她送醫急救，但最終仍因傷勢過重不幸身亡。

警方對曾男進行酒測，酒測值為零，排除酒駕情形，初步研判疑駕駛右轉時未注意車前狀況、未禮讓行人所致，但詳細肇事責任及原因，仍待交通事故鑑定單位進一步釐清，全案後續也將依過失致死罪方向偵辦；李婦家屬則在網路上發文，盼當時經過現場民眾協助提供相關影像，幫助釐清事故真相。

警方表示，本案接獲報案後已立即派員到場處理，並調閱相關監視器影像還原案發經過，後續也將全力協助家屬釐清。

事故發生後，警方獲報到場處理。（民眾提供）

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