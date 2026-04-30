台大新聞所調查：逾95％民眾收過假訊息、投資理財類最多

台大新聞所今（30日）舉行假訊息大調查報告發表會，圖為AI假訊息生態與全社會韌性論壇。（記者黃宜靜攝）

台大新聞所今（30日）舉行假訊息大調查報告發表會，公布2025假訊息大調查成果報告，顯示高達96.52%受訪者表示「曾經收到過假訊息」，在假訊息主題類型上可知，受訪者最常接觸到的主題主要為個人投資理財（75.17%）、其次才是政治（66.46%），民眾認為政府應加強立法管制。

今年度假訊息調查為系列調查的第四個年度，由台大新聞所教授洪貞玲、所長謝吉隆以及中研院研究員沈智新執行，並委託台大動態民意研究平台進行網路調查。

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調查以台大動態民意網路調查平台會員庫中，年滿20歲以上國人為調查對象，自去年12月20日至25日，6天共完成2755份有效網路問卷，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±1.87個百分點。調查數據並依內政部最新人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權處理，以符合母體結構。

調查發現，高達96.52%受訪者表示「曾經收到過假訊息」，此比率已高於2024年的95.05%，顯示假訊息已幾乎成為全民性的日常資訊經驗，不僅反映假訊息傳播密度的提升，也意味著民眾對假訊息更為警醒，更多人能意識到自己正在接觸假訊息。

在假訊息主題類型上，調查顯示，受訪者最常接觸到的假訊息主題主要為個人投資理財（75.17%）、政治（66.46%）、竊取個資/詐騙（59.7%）。而假訊息「每天」、「經常」主要來源，高達94.77%受訪者認為詐騙集團經常製造假訊息，但媒體（68.38%）、政治工作者（72.71%）與境外勢力（71%）經常也被認為是散播假訊息的族群。

至於哪種方法是遏止假消息的最佳方法？調查顯示，36.44%民眾認為政府應加強立法管制者，其次是提升媒體報導正確度21.41%、推廣事實查核工作18.1%，主張加強政府立法管制者作為最佳手段的比例明顯大於其他手段，且相比於2023、2024年，2025年各項因應手段的支持比例整體變化幅度有限，顯示民眾對遏止假訊息的治理偏好已趨於穩定。

另外，在近來十分熱門的AI議題上，多數民眾認為自己可以辨識AI假訊息，但洪貞玲表示有點擔心，會不會是民眾自己不察、認為可以辨識，這部分還須進一步的調查。

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