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    「責付」檢察官? 2度抗告成功仍未羈押 雄院法官命毆打店員女子向檢報到

    2026/04/30 18:08 記者楊心慧／台北報導
    檢察官二度抗告成功，陳姓女法官裁定，要求李女每週去檢察官辦公室報到。（記者黃佳琳翻攝）

    檢察官二度抗告成功，陳姓女法官裁定，要求李女每週去檢察官辦公室報到。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄李姓女子毆打店員，檢方聲請續押未准，兩度抗告成功仍未羈押，法官改命每週向檢察官報到引發爭議。名綸法律事務所主持律師房彥輝認為，此舉恐增加檢方負擔、顯示審酌嚴謹，但防逃防再犯效果有限；念水法律事務所律師董慶彥則指出，此裁定形同將確保到庭責任轉嫁檢察官，恐偏離制度中立性，若該裁定再經抗告，仍可能遭撤銷發回。

    李姓女子今年2月6日下午2點多，酒後在超商爆打女店員，高雄地檢署起訴後，移審高雄地方法院建請續押，但陳姓女法官接案後把李女放走，張姓女檢察官二度抗告成功，陳姓女法官還是不押人，並裁定要求被告李女每週三下午兩點半去檢察官辦公室找張檢報到。形同把被告「責付」給檢察官，這起法官罕見的裁定引發司法界熱議，雄檢也力挺自家檢察官，將三度抗告。

    董慶彥指出，本案爭議點在於羈押必要性的判斷及羈押替代手段的界線，依我國刑事訴訟法規定，羈押屬最後手段，須被告具備逃亡、串供或滅證、反覆實施同一犯罪之虞，且無較輕手段可資替代時才能發動。

    董慶彥說明，本案法官以限制住居取代羈押，從比例原則來看並非全然無據，然而本案已二度抗告成功發回，顯示上級法院對羈押必要性持不同看法，原審如果維持相同結論，恐須提出更具體補強理由，否則易引發裁量妥適性的質疑。

    董慶彥認為，本案法官後續改為裁定責付，命被告定期向特定檢察官報到，形同課予個別檢察官確保被告到庭的義務，恐偏離制度中立性，並導致檢察官於訴訟程序中角色混淆的爭議，實際執行上恐有困難之處，如果該裁定再經抗告，仍有遭撤銷發回之可能。

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