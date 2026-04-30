台柬中三地詐團一年吸金逾10億 新竹地院重判主嫌10年8月徒刑

新竹檢警去年8月偵辦黑幫風飛砂風北會為首的詐團，起訴涉案多人。（新竹地檢署提供）

新竹地區黑幫「風飛砂」風北會幫眾陳冠希，被查獲在柬埔寨成立「老虎機房」，與其他跨國機房共同洗錢，同時在台吸收境外面交車手到中國取款，1年金流超過10億新台幣，至少79名中國人受騙損失逾億，經新竹地檢署提起公訴；新竹地方法院今天宣判，認陳冠希犯發起組織犯罪、加重詐欺罪等，判處10年8月有期徒刑、陳柏宏指揮組織犯罪等判9月6月，其他12名共犯判2年到7年不等徒刑，都可上訴。

檢警表示，這起橫跨台、柬、中3地的龐大詐騙架構之所以曝光，源於檢警先前偵辦另一起由男子唐翔主導的詐騙水房案。當時警方在唐男的機房成員中，鎖定林姓與廖姓等3名具有風北會幫眾身分的男子，順藤摸瓜再鎖定風北會謝姓會長涉嫌指示小弟、30多歲陳冠希領軍組織詐團。

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檢警調查，陳男2024年3月出資美金20萬、相當約新台幣600多萬，發起在柬埔寨籌設「老虎機房」，並由陳柏宏負責指揮詐團。他們以假檢警的老套路拐騙中國人，單月不法營收超過新台幣1億。2025年3月這個詐團在柬埔寨被破獲，推估近1年得手超過新台幣10億元。

竹檢經進一步追查發現，「老虎機房」另與「本組機房」、「東北機房」等跨國合作且營收分潤，甚至會「經驗傳承」，由經營較久的機房派員對新機房進行「教育訓練」。初步發現至少有79名中國被害人，損失至少人民幣3000多萬，換算新台幣相當約1億2750萬。

檢方表示，詐團分工縝密，「老虎機房」負責招募台灣人到中國向被害人取款面交，中國水房將詐欺贓款轉為泰達幣之後，再由台灣水房把泰達幣兌現成新台幣，藉此隱匿、收受詐欺所得，以製造金流斷點妨礙司法追查。

新竹地院今日宣判，陳冠希等被告正值壯年卻貪圖不法，造成中國被害人鉅額損失並破壞金融秩序，情節嚴重，依修正前「詐欺犯罪危害防制條例」第43條前段3人以上共犯詐欺取財達500萬元以上、詐防條例、發起組織犯罪等，判處有期徒刑10年8月，手機、589萬元現金等扣案物沒收、沒入；陳柏宏同犯詐防條例相關規定、指揮組織犯罪等，判處9月6月徒刑，都可上訴。

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