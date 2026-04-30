賠到脫褲！ 灌漿工當車手收3594萬 判5年半還要「全額賠償」

台中一名劉姓男子，擔任詐欺車手騙走劉女3594萬現金，除刑事判5年6月，台中地院民事也判要全額賠償3594萬。（記者陳建志攝）

台中一名原本擔任灌漿工的劉姓男子（22歲），2023年加入詐欺集團擔任車手，該集團謊稱投資虛擬幣騙取劉姓女子面交3594萬現金，劉男出面取款並將裝滿現金的皮箱交給集團成員，劉女發現被騙後報警查獲劉男，刑事依詐欺罪嫌判處5年6月，民事部分法官認為劉男不能推諉說不知，且與劉女損害有因果關係，判決全額賠償3594萬，可上訴。

判決指出，劉姓男子（22歲）2023年6月前某日起加入暱稱「郭總」、「郭老闆」的詐騙集團擔任詐欺車手，該集團成立Line群組，佯稱可透過虛擬貨幣投資獲利，一名劉姓女子誤信，與詐團相約面交3594萬。

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劉男在「郭總」指示下，2023年6月8日12點多佯裝為虛擬貨幣交易專員，搭乘計程車前往劉女在台中大里區住處，向她收取3594萬元現金，並且交付「虛擬貨幣交易客戶聲明書」，接著將裝滿現金的大行李箱，轉交給開車來收款的劉姓同夥，劉男並在當天下午5點多，在烏日高鐵台中站附近的停車場，將錢轉交給詐團成員，以此方法製造金流斷點。

劉女後來發現受騙報警，警方查獲擔任車手的劉男，劉男坦承犯行，刑事依三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑5年6月，劉女並提出附帶民事求償。

法官認為，現今網路銀行交易便利，可輕易完成鉅額交易，若非為了掩飾犯罪資金流向，沒有必要用面交方式，劉男犯案時已22歲，擔任工程灌漿工作，並非初出社會，顯見是智識正常、具備相當工作經驗的人，對於上情難推諉說不知。

法官指出，劉男對面試者「郭老闆」真實姓名年籍毫無所悉，雙方也未簽立任何書面契約，保障勞資雙方的權利義務，如此馬虎的求職態度及徵才面試，與一般應徵工作常情不符。且劉男對於虛擬貨幣買賣無任何相關知識，卻能輕易拿到3萬5千元的月薪，顯與一般行情不符。

台中地院認為，劉男對於劉女的損害結果，具有相當因果關係，可認定為共同行為人，須連帶負損害賠償責任，判全數賠償3594萬，可上訴。

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