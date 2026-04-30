10年婚姻天天遭「國罵」伺候 妻不堪言語暴力訴離獲准

彰化地院審理，以夫妻基礎蕩然無存，判准離婚。（資料照）

彰化一名男子婚後情緒失控，結婚10年，幾乎每天以三字經及不堪入耳髒話辱罵妻子，互動猶如仇人。其妻不堪長期言語暴力，向法院訴請離婚。彰化地院法官認為，男子長年對妻子言語暴力，兩造感情、夫妻基礎蕩然無存，婚姻難以維繫，判准離婚。

判決書指出，兩人於2015年4月結婚，婚後同住，但妻子指控丈夫情緒控管不佳，幾乎每天以髒話辱罵，甚至出言恐嚇，長期言語攻擊使她身心受創，導致夫妻關係形同陌路，早已沒有感情基礎，僅剩形式上的婚姻關係，最終決定訴請離婚。

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法院審理時，男子未到庭，也未提出任何書面意見。法官勘驗雙方通訊軟體對話紀錄，發現男子多次以「垃圾人、老XX、假邱、洪X」，並持續以「腦殘」、「你去死」、「是被X死了嗎」及「路頭路尾別讓我遇到，遇到我車跟人都處理」等帶有威嚇意味的言詞，顯示言語暴力不僅持續，且情節嚴重。

此外，雙方自去年6月起分居至今，期間未見修復關係的行為，顯示婚姻已無實質共同生活基礎。

法官認為，婚姻應建立在互相尊重、扶持與信任之上，但男子長期以言語貶抑、傷害配偶人格尊嚴，已對妻子精神造成侵害，亦難期待雙方能再回復正常婚姻關係，因此依民法第1052條第2項規定，判准離婚。可上訴。

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